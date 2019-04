Tidligere spion kræver historiker dømt for injurier

Den tidligere Stasi-agent Jan Aage Jeppesen føler sig stærkt krænket over nogle passager i en bog, som Bent Jensen har skrevet, og vil have historikeren dømt for injurier.

I værket "Ulve, får og vogtere" fra 2014 skriver Bent Jensen, at Jan Aage Jeppesen tilbage i 1980'erne blev hyret af den østtyske efterretningstjeneste Stasi under dæknavnet "Apollo" og senere "Hamster".

I bogen skriver Bent Jensen, at Jan Aage Jeppesen spionerede mod Danmark og samtidig virkede som stikker i den tyske flugtorganisation Ost-West Transfer, som smuglede DDR-borgere ud af Østtyskland.

Jan Aage Jeppesen har tidligere medgivet, at han i begyndelsen af 1980'erne samarbejdede med Stasi.

Han har også erkendt, at han var med til at optrævle en vesttysk menneskesmuglerbande, der hjalp østtyskere med at flygte til Vesten mod betaling.

Men Bent Jensens udsagn om, at "han var skyld i, at flere østtyske borgere havnede i østtyske fængsler", faldt ham for brystet.

Han afviser, at arbejdet for Stasi var rettet mod østtyske borgere, og at han dermed skulle have et medansvar for, at østtyske borgere havnede i fængsel.

Historikeren havde sin oplysning fra den research, som journalisterne Per Michaelsen og Mette Herborg fremlagde i to bøger.

Netop fordi de to journalister tidligere af Østre Landsret er blevet frifundet for en næsten enslydende udsagn i en lignende retssag, som Jeppesen også anlagde, blev Bent Jensen og Gyldendal frifundet i byretten.

Byretsdommer Charlotte Meincke henviste til landsrettens dom og skrev, at Bent Jensens udsagn derfor ikke udgør "en retsstridig krænkelse af Jan Aage Jeppesens ære".

I byretsdommen kan man i øvrigt også læse, at Jeppesens ære ikke krænkes, hvis man skriver eller siger, at han har spioneret mod Danmark.

Det skyldes til dels et selvmål, han har scoret på Facebook. Her betegnede han på et tidspunkt sin indsats som "klassisk spionage", bemærkede byretsdommeren.

Jan Aage Jeppesens advokat, Henrik Karl Nielsen, afviste i byretten, at man bare kan gentage landsrettens dom mod journalisterne.

Der er forskel på pressefolk og forskere. Førstnævnte gruppe har et videre spillerum, lød argumentet.

Østre Landsret behandler sagen mandag og tirsdag.