Tidligere sognepræst og ateist Thorkild Grosbøll er død - 72 år

I foråret 2003 blev Grosbøll, der var sognepræst fra Taarbæk nord for København i både ind- og udland kendt som præsten, der ikke troede på Gud.

Det skete i bogen "En sten i skoen" og senere i et avisinterview med Weekendavisen.

Her erklærede han, at hans forståelse af kristendommen ikke rummede "nogen skabende og opretholdende gud, ingen forestilling om opstandelse eller et evigt liv".

Interviewet affødte en voldsom offentlig debat med mange udmeldinger fra præster, teologer og kirkeligt engagerede.

Var kritikken fra kirkelig side heftig, var der dog mange, som støttede Thorkild Grosbøll i debatten. Ikke mindst hans egne sognebørn i Taarbæk.

Men sagen førte i sommeren 2003 til, at Thorkild Grosbøll blev suspenderet fra sit embede, da han måtte stille til tjenstlige samtaler hos biskoppen i Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel.

Samtidig blev han fritaget for tjeneste, fordi han ifølge biskoppen havde svigtet ved at tilsidesætte folkekirkens bekendelsesgrundlag og skabe "dyb forvirring" om folkekirken.

Han kom senere under tilsyn af den daværende biskop over Roskilde Stift, Jan Lindhardt.

Han fik Grosbøll til at bekræfte trosbekendelsen og sit præsteløfte.

Herefter fik han - under skærpet tilsyn - lov at genoptage sin præstegerning, dog med mundkurv på.

Han kom tilbage til Taarbæk, hvor han virkede, indtil han blev pensioneret i 2008, da han fyldte 60.

15 år efter balladen erklærede han i 2018 i et interview med Kristeligt Dagblad, at han var "kristen ateist" og skabte endnu engang ballade i kirkelige kredse.

Grosbøll blev student i 1967 ved Rønde studenterkursus og cand.theol. i 1975 ved Københavns Universitet.

Han har været sømandspræst i Lissabon og sognepræst ved Davidskirken i København.

I juni 1991 blev han ansat som sognepræst i Taarbæk Sogn i Kongens Lyngby Provsti.