Artiklen: Tidligere rocker idømt 14 års fængsel for knivdrab

31-årig blev flere gange stukket med kniv ved sit rækkehus sidste år. Han døde på parkeringsplads. To er dømt.

26-årige Meick Sørensen er torsdag ved Retten i Roskilde blevet idømt 14 års fængsel for et knivdrab i Gundsømagle sidste år.

Det skriver Ekstra Bladet.

Meick Sørensen, der ifølge avisen er tidligere supporter i rockergruppen Bandidos, er blevet straffet for at have stukket en 31-årig mand ihjel.

Manden befandt sig ved sit rækkehus i Gundsømagle 17. september i fjor, hvor først en 17-årig dreng tjekkede, at manden var hjemme omkring klokken 22.50.

Derefter gav drengen signal til to andre, Meick Sørensen og en anden 17-årig, som iført maskering brød ind i boligen, hvor de jagtede manden. Han forsøgte at flygte, og kom ud af rækkehuset, men endte med at blive stukket ihjel.

Han blev stukket i ryggen, brystet og halsen og fik flere slag på kroppen og i hovedet.

Han blev efterfølgende fundet døende på en parkeringsplads, hvor han mistede livet.

Ifølge Ekstra Bladet havde Meick Sørensen tidligt under retssagen erkendt sig skyldig i dødsvold.

Han er også tidligere straffet. I 2018 blev han idømt tre år og otte måneders fængsel for et rambuktyveri i Nykøbing Sjælland mod en hæveautomat med 1,5 millioner kroner i. I 2015 blev han dømt for vold.

Drengen, der tjekkede, at manden var hjemme, blev dømt for almindelig vold, mens den anden 17-årige er dømt for vold med døden til følge og er idømt en straf på fire års fængsel.

Retten fandt det bevist, at han havde slået offeret flere gange og var med i planlægningen af drabet.

Torsdagens retsmøde foregik i Herfølge, som fungerer som et midlertidigt retslokale for Retten i Roskilde. Det skyldes de ekstra mange sager, der har hobet sig op under coronakrisen.