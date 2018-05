Tidligere regionsformand bliver regeringens ghetto-repræsentant

Regeringen har udpeget tre særlige repræsentanten, som får et særligt ansvar for at sikre, at regeringens ambition, om at Danmark i 2030 skal være fri for ghettoer, bliver indfriet.

- Vi har indgået en række brede aftaler. 21 initiativer bundet sammen på tværs af otte ministerier.

- Og i dag kan jeg offentliggøre navnene på de tre særlige repræsentanter, som skal sikre fremdrift og på regeringens vegne følge op over for kommunerne og over for boligorganisationerne, siger Lars Løkke Rasmussen.

Blandt de tre repræsentanter er en fremtrædende socialdemokrat - Bent Hansen - der tidligere har været formand for Region Midtjylland og Danske Regioner.

Regeringen har også fundet plads til en repræsentant fra "egne rækker" i form af Venstres forhenværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

Den tredje repræsentant bliver direktør i Dansk Industri og Børnefonden Bolette Christensen.

- Jeg er glad for, at alle tre har takket ja til at påtage sig opgaven. Ligesom jeg er glad for opbakningen til regeringens strategi her i Folketinget. Det vil jeg gerne kvittere for, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det sidste aftale i rækken om parallelsamfund faldt på plads mandag i denne uge.

Her indgik regeringen en aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om, at børn fra udsatte boligområder, og som ikke er indskrevet i et dagtilbud som etårige, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen.

Folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må ikke flytte til de hårdeste ghettoområder.