Artiklen: Tidligere profil for Alternativet melder sig ind i SF

Tidligere profil for Alternativet melder sig ind i SF

Folketingsmedlem Rasmus Nordqvist, der i marts meldte sig ud af Alternativet, har meldt sig ind i SF.

Det oplyser SF.

- SF er et stærkt grønt parti, der samtidig arbejder seriøst med international og europæisk politik, siger Nordqvist i en skriftlig kommentar.

- Derfor er SF det helt rigtige sted for mig at fortsætte min kamp for klima, natur og for en mere solidarisk og bæredygtig verden.

Til Ritzau uddyber han:

- Jeg blev løsgænger for to måneder siden og har brugt tiden på grundigt at overveje, hvad jeg skal politisk.

- Skal jeg sige, at det var det og forlade politik på den måde, jeg kender det i dag og lægge mine kræfter andre steder? Men jeg kunne i den grad mærke, at jeg har lyst til at kæmpe videre. Derfor kiggede jeg rundt, og mit blik faldt på SF.

Nordqvist er medstifter af Alternativet og har blandt andet været politisk ordfører for partiet.

Det var 9. marts, lige inden coronaudbruddet ramte Danmark, at Alternativets folketingsgruppe gik i total opløsning.

Foruden Nordqvist meldte en anden medstifter, nemlig Uffe Elbæk, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique sig ud af partiet. Dermed er partiet i dag nede på ét mandat, som Torsten Gejl sidder på.

Det var primært utilfredshed med Josephine Fock som nyvalgt leder, der fik kvartetten til at smutte.

Kvartetten mente ikke, at den kunne samarbejde med Fock, der er blevet beskyldt for at tale meget hårdt til og sågar ruske i folk. Det har Fock selv afvist.

Fock, der tidligere har repræsenteret Alternativet i Folketinget, men ikke sidder i Folketinget lige nu, blev valgt som politisk leder 1. februar. Hun vandt et kampvalg mod blandt andre Nordqvist.

SF's landsledelse behandlede ansøgningen på et møde mandag. Nordqvist indtræder i SF's folketingsgruppe hurtigst muligt, oplyser partiet.

Nordqvist har været løsgænger, efter at han forlod Alternativet. Han tager sine udvalgsposter med sig.

SF-formand Pia Olsen Dyhr ser frem til samarbejdet.

- Jeg kender Rasmus Nordqvist som en dygtig og arbejdsom politiker, som brænder for klima, miljø og for internationalt samarbejde. Jeg ser frem til at få Rasmus med på holdet, siger Pia Olsen Dyhr.

Med tilgangen af Nordqvist kommer SF op på 15 mandater. Det ændrer ikke ved, at SF fortsat er det femtestørste parti i Folketinget. Men nu er SF kun ét mandat mindre end Dansk Folkeparti og De Radikale.

Nordqvist har siddet i Folketinget siden 2015.