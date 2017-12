Tidligere politirytter: Til hest er jeg synlig og effektiv

Det er en god idé, at politiheste bliver en del af gadebilledet i Danmark igen, for som politibetjent er det lettere at skabe overblik og være synlig fra en hesteryg end fra gadeplan.

- Sådan en eftermiddag om sommeren på Strøget i København, hvor der er mange mennesker, bliver man set af samtlige tilstedeværende.

- Og man ser næsten alt, hvad der foregår, oppe fra hesteryggen, fordi man sidder knap tre meter over jorden, siger han.

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker, at politiheste skal patruljere landets gader igen og har derfor afsat otte millioner kroner på finansloven for 2018 til at genetablere en ryttersektion i dansk politi.

Kristian Madsen arbejder i dag som politiassistent, men i årene fra 1997 og frem til 2012, da enheden blev lukket, patruljerede han gaderne i København fra ryggen af en hest.

- Det er en effektiv måde at arbejde på som politimand.

- Man har en umiddelbar kontakt til mennesker, og de er slet ikke i tvivl om, at der er politi til stede. Man er meget kontaktbar, lyder det.

Københavns Politi havde politiheste frem til 2012, hvor rytterisektionen blev sparet væk. Men det skal der laves om på, hvis det står til regeringen.

Betjente til hest skal tilbage i landet, hvor de kan anvendes til honorære opgaver og patruljere i turistområder.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, mener, at det vil være godt at have politiheste til stede ved fodboldkampe og andre begivenheder, hvor der er mange mennesker samlet på ét sted.

Og det er Kristian Madsen enig i. For det er væsentligt lettere at få folk til at rykke sig, når man er til hest, lyder det.

- Hvis Rådhuspladsen var tæt pakket med mennesker, ville der være lettere at kommunikere med flere på en gang fra en hesteryg.

Den tidligere politirytter oplevede en god kontakt mellem borger og politi, når han red rundt. Folk hilste på, vinkede og stillede spørgsmål til politiets arbejde.

Kristian Madsen ser det ikke som en udfordring, at hesten ikke kan parkeres og efterlades ligesom en bil eller en cykel. For betjentene rider to sammen og kan støtte hinanden.