Tidligere pædagog får fængsel for krænkelser mod børn

Den tiltalte - en 43-årig mand - har anket dommen, oplyser hans advokat, Thomas Mikkelsen.

Manden har gennem hele sagen nægtet sig skyldig.

Udover at han idømmes fængsel, skal han betale erstatning til fem børn, som er blevet udsat for blufærdighedskrænkelser.

Han skal betale mellem 5000 og 10.000 kroner til hvert af ofrene.

Pædagogen var tiltalt for at have begået seksuelt overgreb og blufærdighedskrænkelse mod et barn fra SFO'en i perioden 2013 til 2016 ved blandt andet at have befølt barnet inden for tøjet.

Desuden var han tiltalt for at have befølt fire andre børn fra 2013 til 2017 både inden- og udenfor tøjet. For de forhold var han tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

Den tidligere SFO-ansatte må ikke arbejde med børn og unge under 18 år de næste fem år, har Retten i Viborg besluttet.

I samme periode må ingen børn "tage ophold" i samme hjem som den dømte uden politiets tilladelse, ligesom ingen mindreårige må besøge ham uden at være ledsaget af en anden voksen.

Ofrene er i dag mellem 12 og 13 år.

Under et retsmøde tidligere i sagen forklarede den tiltalte ifølge TV Midtvest, at han aldrig har haft hånden ned i nogens bukser, som han var tiltalt for.

Han havde sommetider haft børn på skødet i "trøstesituationer", men der var aldrig foregået noget seksuelt, understregede pædagogen.

Den nu 43-årig mand forlod sit arbejde i SFO'en i Silkeborg i 2017, da han flyttede til en anden del af landet.