Tidligere kommunechef dømt for bedrageri og mandatsvig

En tidligere kontorchef i Kommunernes Landsforening (KL) er idømt 14 dages betinget fængsel for bedrageri og mandatsvig. Han fik sin arbejdsgiver til at betale for færgeture, når han skulle arbejde hjemmefra i sit svenske sommerhus.

Dommen skulle efter planen være faldet mandag, men allerede fredag i sidste uge var dommer og domsmænd i Københavns Byret færdige med at votere og afsagde derfor dom i sagen, fortæller sagens anklager, Michael Hansen.

Dommen lyder på 14 dages fængsel, som i udgangspunktet ikke skal afsones. Den 62-årige ekschef skal dog holde sig på dydens smalle sti i et år. Ellers risikerer han, at den betingede dom bliver forvandlet til en ubetinget.

Sagen var i sin tid slået væsentligt større op end den sag, som blev indledt i retten i sidste uge.

I den oprindelige anmeldelse indgik blandt andet leje af tre sommerhuse på Folkemødet på Bornholm tilbage i 2016.

Kontorchefen sagde efterfølgende sin stilling op og valgte siden at betale 60.000 kroner tilbage til sin tidligere arbejdsgiver.

I retten var manden alene anklaget for at have misbrugt et Brobizz-kort, primært på færgen Helsingør-Helsingborg.

Han mente sig berettiget til at bruge kortet, når han skulle til sit sommerhus i Sverige, fordi han - fortalte han i retten i sidste uge - arbejdede hjemmefra fra sommerhuset.

Derudover har han misbrugt et taxakort, og i et enkelt tilfælde har han uberettiget fået udbetalt kørselsgodtgørelse.

Samlet set var han anklaget for svindel for cirka 15.000 kroner. Han blev kendt skyldig i det meste.

Den tidligere kontorchef overvejer nu, om han vil anke dommen til Østre Landsret.