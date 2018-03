Tidligere industriminister Nils Wilhjelm er død

I 1987 blev Nils Wilhjelm valgt til Folketinget for Det Konservative Folkeparti, hvor han sad frem til 1989.

Han var også forretningsmand, godsejer, hofjægermester og kammerherre.

Wilhjelm udviklede en kærlighed og beskyttertrang for miljøet og naturen, som han har gjorde til sin personlige mærkesag.

Længe før Christiansborg blev Nils Wilhjelm student fra Holte Gymnasium i 1955. Efter gymnasiet fulgte han sin interesse for natur og skovbrug som forstkandidat og videnskabelig assistent ved Landbohøjskolens skovbrugsafdeling.

Naturen var også i fokus, da Nils Wilhjelm gjorde karriere i en række store firmaer og bestyrelser blandt andet i A/S Junckers Savværk, Junckers Industrier A/S, A/S Sylvadan, Incentive A/S og Industriens Realkreditfond.

Nils Wilhjelm var desuden formand for Industrirådet, inden han for alvor gjorde karriere i dansk politik.

Efter ministertiden blev han kendt som en indflydelsesrig miljøforkæmper, der ytrede sig i positive vendinger om Svend Aukens (S) miljøindsats, lige som han var formand for "Wilhjelmudvalget", som blev nedsat af Nyrup-regeringen i 2000.

Udvalget fik til opgave at udarbejde en rapport, som kunne danne udgangspunkt for regeringens handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse.

Naturelskeren og frimærkesamleren Nils Wilhjelm kunne desuden kalde sig godsejer, da han i perioden 1966-1995 var indehaver af godset Orenæs på Falsters nordspids.

I 1998 blev han hædret med titlen som Kommandør af 1. grad af Dannebrog.