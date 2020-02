Tidligere formand om Radio24syv-sag: Nævn brugte for kort tid

Tidligere programchefer på Radio24syv Michael Bertelsen (t.v.) og Mads Brügger (t.h.) med Kristoffer Eriksen (i midten) efter beskeden om at radiokanalen ikke kunne fortsætte som dab-kanal. (Arkivfoto).

Der var ikke afsat nok tid til ordentligt at behandle ansøgninger til dab-udbud, lyder ny kritik af processen.

Radio- og tv-nævnet møder på ny kritik for sin håndtering af det omdiskuterede dab-udbud. Udbuddet gik til Loud frem for blandt andet Radio24syv.

Denne gang er det en tidligere formand for nævnet, Christian Scherfig, som er ude med riven.

Det skriver Berlingske.

Ifølge Christian Scherfig, som var formand for nævnet fra 2004 til udgangen af 2012, afsatte nævnet ikke nok tid af til at behandle ansøgningerne ordentligt.

- Det ikke er ret meget tid, som nævnet har haft til rådighed til at lave en ordentlig, dybdegående vurdering af hvert enkelt delkriterium i ansøgningerne, når der er sat så relativt kort tid af til det pågældende møde.

- Et møde i Radio- og tv-nævnet varer typisk tre timer. Og 11 punkter på dagsordenen på denne dag er meget, i forhold til at man skal nå at behandle mødets allervigtigste punkt - nemlig gennemførelsen af udbuddet og stillingtagen til indkomne ansøgninger, siger Christian Scherfig til Ritzau.

Ifølge dokumenter, som Berlingske er i besiddelse af, blev dab-udbuddet formelt truffet af Radio- og tv-nævnet.

Men det var efter en indstilling fra nævnets sekretariat. Det består af embedsfolk under kulturminister Joy Mogensen (S).

Embedsfolkene foreslog, at Loud skulle vinde udbudskonkurrencen. Nævnet valgte at følge anbefalingerne.

Nævnets fremgangsmåde finder Christian Scherfig mærkværdig. Han er i dag partner i advokatfirmaet Lundgrens.

- Det er bemærkelsesværdigt, at ordlyden stort set ned til punkt og prikke er den samme fra indstilling (fra embedsværket, red.) til den endelige afgørelse.

- Det er meget sjældent - i hvert fald i min tid som formand - at en indstilling bliver båret igennem ord for ord, uden at der undervejs bliver foretaget ændringer, siger han.

I dag er Caroline Heide-Jørgensen formand for Radio- og tv-nævnet. I en skriftlig kommentar til Berlingske affærdiger hun kritikken.

- Radio- og tv-nævnet har substansbehandlet sagen og vurderet ansøgningerne ud fra alle de krav og kriterier, som fremgår af udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

- På mødet den 22. oktober har vi i detaljer gennemgået ansøgningerne og indstillingen. Og vi har i høj grad forholdt os til substansen, skriver hun til avisen.

Hun har tidligere understreget, at det er helt normal procedure, at sekretariatet udarbejder indstillinger, som nævnet behandler og drøfter på et møde.