Else Hammerich arbejdede i årevis som lærer, inden hun trådte ind i politik i kampen mod EF. Hun var medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EF fra 1979 til 1989. (Arkivfoto)

Tidligere europaparlamentariker Else Hammerich er død

Efter længere tids kræftsygdom er Else Hammerich død. Hun var kendt for at tale de svages sag gennem årene.

Den tidligere europaparlamentariker Else Hammerich, der var medlem af Folkebevægelsen mod EF i et årti, er død. Hun blev 84 år.

Det skriver den tidligere europaparlamentariker Jens-Peter Bonde på Facebook søndag.

Else Hammerich døde lørdag efter længere tids kræftsygdom, skriver Bonde, der har delt mindeord på det sociale medie.

Hammerich arbejdede i årevis som lærer, inden hun trådte ind i politik i kampen mod det daværende EF. Hun var medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EF fra 1979 til 1989.

- I alle sine ti år i EF-Parlamentet argumenterede Else for positive alternativer og ikke et blot og bart nej. På den måde var hun med til at bane vejen for et tiltagende mere konstruktivt arbejde, skriver Jens-Peter Bonde blandt andet.

Gennem opvæksten og barndommen i og nord for København blev Hammerich i en tidlig alder opmærksom på kampen for retfærdighed og mod uretfærdighed.

Som lærer kastede hun især sin interesse på bogligt svage børn, som skulle have særlig undervisning, inden hun læste videre og blev cand.pæd. og efterfølgende lektor på Blaagaard Seminarium.

Siden trådte hun ind i politik via solidaritets- og fredsbevægelser for forskellige sager rundt om i verden, og op gennem 1970'erne arbejdede hun aktivt for Folkebevægelsen mod EF, ligesom hun senere blev medlem af SF.

Folkebevægelsen mod EF blev hendes vej ind i Europa-Parlamentet. Her arbejdede hun især for at undgå for meget europæisk indflydelse på det danske samfund, hvor især miljø, sundhed og arbejdsmiljø udgjorde hendes kampområder.

Og der blev udkæmpet kampe. De mest kendte, der nåede offentligheden, var nok sammenstødene med unionsforkæmperen og Venstre-manden Uffe Ellemann-Jensen, hvor Else Hammerich endte med at hive Ellemann-Jensen i retten for injurier.

Efter at have tabt sagen sluttede hun fred med sin tidligere kombattant, som et forbilledligt eksempel på konfliktløsning, og de to gik senere sammen om at skrive en debatbog.

Hammerich skrev og udgav gennem årene bøger om både konfliktløsning, pædagogik, kvinder i Chile og andre minoriteter i verden.