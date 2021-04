Tidligere drabschef bliver K-kandidat til kommunalvalg

Frederiksberg-vælgere med interesse for kriminalstof vil til kommunalvalget falde over et bekendt navn på stemmesedlen: Tidligere drabschef for Rigspolitiets Rejseafdeling Bent Isager-Nielsen.

Det fortæller han til Berlingske.

Bent Isager-Nielsen er ofte brugt i medierne og benyttes blandt andet i forskellige DR-dokumentarer om drabssager. Til efteråret kan han føje kandidat til kommunalbestyrelsen i Frederiksberg for De Konservative til cv'et.

Til avisen fortæller han, at han flere gange har overvejet at stille op som politisk kandidat. Men han mener ikke, at han haft tiden, eller at det var passende, når han arbejdede i politiet.

Han forklarer til Berlingske, at han ikke har færdigbagte mærkesager, men han beskriver sig selv som socialkonservativ og fremhæver social ansvarlighed, en stabil og balanceret udvikling og sikkerhed for borgerne som prioriteter for hans politiske virke.

Bent Isager-Nielsen bliver ikke det eneste ansigt, som nogen vil genkende fra tv, der stiller op som konservativ kandidat i Frederiksberg til efterårets kommunalvalg.

Mandag fortalte sognepræst Michael Brautsch til Politiken, at han også stiller op. Nogle vil kunne genkende ham som en af eksperterne, der matcher singler i DR-programmet "Gift ved første blik".

Her angav han som motivation, at han gerne vil involvere sig mere i arbejdet med social udsatte borgere i Frederiksberg.

Adspurgt af avisen medgav han, at han passede mere med den socialkonservative retning i partiet end den nationalkonservative.

- Det må man sige, sagde han til avisen.

- Det er også derfor, at jeg har ikke overstået at stille op til landspolitik. Selvfølgelig er der en tæt forbindelse fra konservative på Frederiksberg til konservative på Christiansborg, men jeg ved også, at konservative på Frederiksberg trækker i en bestemt retning.

Det er ikke kun på Frederiksberg, at De Konservative kan trække navne kendt fra andre sammenhænge på stemmesedlen.

I Viborg stiller Asbjørn Sennels, der har spillet to landskampe for det danske fodboldlandshold, op som kandidat ved det kommende kommunalvalg. Det fortalte han i februar til TV Midtvest.