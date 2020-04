Tidligere bowlingcenter-ejer tiltalt i stor momssag

Lokalet danner mandag ramme om en omfattende sag om momssvindel og unddragelse af kildeskat, som har fået lov til at begynde på trods af coronavirus.

I sagen er seks mænd og en kvinde er tiltalt. For én af de tiltaltes vedkommende er beløbet over 20 millioner kroner.

De tiltalte nægtede sig ved mandagens retsmøde alle skyldige i de mange anklager, og de vil få mulighed for at forklare sig ved senere retsmøder.

Ifølge anklagen foregik svindlen gennem 15 selskaber og via 13 underleverandør-selskaber fra 2013 til 2016.

Et af de 15 selskaber var Big Bowl Underholdningscenter A/S på Gammel Jernbanevej 31 i Valby. I dag er bowlingcentret på stedet drevet af et andet selskab og har en ny ejer, som altså ikke er involveret i sagen.

Underleverandørerne udsendte ifølge anklageren falske fakturaer til selskaberne for køb af varer og arbejdskraft, som aldrig havde fundet sted. Desuden skal der være foregået sort arbejde.

Ifølge specialanklager Britt Janni Hansen var der indsat såkaldte stråmænd i flere af underleverandør-selskaberne.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at det er stråmænd. De har ikke reelt haft ansvaret, siger anklageren.

Flere af dem skal vidne i sagen.

Sagen begyndte i efteråret 2015, da politiet fik nogle oplysninger, som gjorde, at man begyndte at aflytte den ene af de tiltalte.

Han var ifølge anklageren den reelle ejer af 15 selskaber i sagen.

Og ifølge anklagemyndigheden blev de alle reelt styret fra den samme adresse, hvor bowlingcentret ligger - Gammel Jernbanevej 31 i Valby.

Adressen blev ligesom flere andre ransaget af politiet 1. marts 2016. Her blev to af de tiltalte i sagen desuden anholdt, fortæller anklageren.

- Der blev under ransagningen fundet rigtigt mange genstande. Der blev fundet penge, der blev fundet en masse fakturamateriale og stempler, siger Britt Janni Hansen.

Sagen ventes at strække sig over 27 retsmøder frem til midt på sommeren.

Landets retter har siden 13. marts kørt med nødberedskab og behandler kun få sager frem til næste mandag, hvor retterne kan genåbne.