Tidligere borgmester pressede kommune for at få byggegrund

Fredericias tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S) lagde - modsat egen forklaring - pres på kommunen, mens han var borgmester, for at sikre sig en attraktiv byggegrund.

Telefonnotatet beskriver en samtale mellem salgschefen for de byggegrunde, der skulle sælges, Jens Ole Andersen, og chefen for Teknik og Miljø i Fredericia, René Olesen.

- Jens Ole oplyste, at borgmesteren og han havde mødtes ved byggemodningen, og borgmesteren havde givet Jens Ole besked på, at Lotte vil have grunden, så han skulle bare få det til at ske, skriver René Olesen om samtalen.

- Jeg spurgte, om borgmesteren vidste, at der var andre, der også kiggede på grunden, og det bekræftede Jens Ole, at borgmesteren vidste.

Sagen handler om, at Jacob Bjerregaard som borgmester købte en attraktiv byggegrund på Argentinervej i første række med udsigt til Lillebælt.

Først beskrev Ekstra Bladet, at borgmesteren ikke havde lagt et skriftligt bud, inden han vandt retten til grunden. Og at han havde vundet buddet foran andre, der havde været i kontakt med kommunen.

Tidligere har Jacob Bjerregaard sagt til Ekstra Bladet, at han og hustruen, Lotte Cederskjold, ikke havde nydt særbehandling, da de sikrede sig grunden.

- Jeg er bibragt den opfattelse, at det var helt efter bogen. Vi har kigget på en grund og taget fat i salgschefen direkte, sagde han til Ekstra Bladet sidst i december.

- Han har så udfærdiget en salgsaftale til os. Hvad han så har meddelt andre, det ved jeg ikke.

Kort før sagen kom frem trak Jacob Bjerregaard sig som borgmester i Fredericia, da han havde fået tilbudt et job i kommunikations- og reklamebureauet Advice.