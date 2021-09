Tidligere biskop sidder langtfra stille

For nylig har han været med til at stifte Tænketanken for Forfulgte Kristne, som han også er formand for. Ifølge Karsten Nissen er formålet at udbrede kendskabet til, at rigtig mange kristne forfølges rundt om i verden.

Fredag 10. september fylder den tidligere biskop 75 år.

Karsten Nissen flyttede med sin familie til Viborg i 1986. Embedet som domprovst i byen var blevet ledigt, efter at den tidligere mangeårige domprovst Knud Gjesing havde ladet sig pensionere.

I 1996 blev han valgt som den 43. biskop over Viborg Stift, efter at den tidligere biskop pludselig døde. Det job havde Karsten Nissen, indtil han selv valgte at gå på pension - to år før han faldt for aldersgrænsen.

- Jeg ville gerne selv gå. Måske også overraske lidt ved at gå før. Men især ville jeg gå, mens jeg følte, jeg var på toppen af tingene, havde styr på det, fortæller han.

Karsten Nissen havde bestemt nydt sit arbejde, så det var med vemod, at han sagde farvel til posten.

Især var han glad for fællesskabet og samarbejdet med menighedsråd og præster, som en biskop står helt centralt i.

Han søgte i sit virke altid at være åben og gennemskuelig. Men han har også været en mand, der har sagt sin mening.

Det viste han blandt andet, da han offentligt erklærede, at han havde skiftet mening i spørgsmålet om, hvorvidt folkekirken skulle kunne velsigne registrerede partnerskaber blandt homoseksuelle.

Da han blev valgt i 1996, var en af hans mærkesager netop, at han ikke mente, at kirken skulle velsigne homoseksuelle par. En holdning, som han altså ændrede i sin embedsperiode.

Farvellet til embedet som biskop blev også et farvel til Viborg. Karsten Nissen og hans hustru, der stammer fra Sønderjylland, besluttede at flytte tilbage for at være tættere på børn og børnebørn.

I dag bor de i Aabenraa, hvor Karsten Nissen er aktiv i den lokale roklub og vinterbader i byens vikingeklub.

Derudover underviser han på teologi for voksne i Haderslev Stift og Viborg Stift, skriver klummer for JydskeVestkysten og holder foredrag.