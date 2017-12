Tidligere bandemedlem skal i fængsel for at tilslutte sig IS

Et tidligere medlem af Loyal to Familia, Ali Sakander Malik, er tirsdag aften blevet idømt fængsel i fem år, fordi han tilsluttede sig Islamisk Stat og desuden havde gemt to skydevåben.

Retten fulgte dog ikke anklagerens påstand om, at han skal miste sit danske statsborgerskab.

Afgørelsen er endnu en i en række sager, som blandt andet bygger på et medlemskartotek, der blev fundet hos Islamisk Stat i Syrien.

Blanketter i kartoteket afslører, at i hvert fald 17 personer med tilknytning til Danmark har meldt sig under de sorte faner.

Og materialet er blevet overgivet fra FBI i USA til PET i Danmark, hvor det indgår i straffesager mod i alt syv personer.

Seks af de 17 menes at være døde, og de sidste fire er efterlyst af dansk politi.

De to, der er blevet dømt tirsdag, har hævdet, at de blev holdt fanget af mænd med langt skæg og våben, da de var ankommet til Syrien. Og at deres hensigt med rejsen var at uddele nødhjælp.

Opholdet hos Islamisk Stat i juli 2013, hvor de lod sig registrere som kæmpere, kom til at vare i kun 18 dage. Sygdom fik dem til at rejse tilbage til Danmark, hvor en mellemørebetændelse blev behandlet.

Begge mændene var aktive i den lille salafistiske gruppe Kaldet til Islam, og også andre kammerater fra gruppen har optrådt som tiltalte syrienkrigere.

Med tirsdagens afgørelse er i alt fem personer i løbet af de sidste par måneder fundet skyldige i at have tilsluttet sig Islamisk Stat og på den måde at have overtrådt en eller flere bestemmelser om terror i straffeloven.

Dertil kommer sagen i november i Højesteret mod en sjette, pizzabageren Enes Ciftci, der fik frataget sit danske statsborgerskab.

Den 21-årige er af senioranklager Sonja Hedegaard blevet betegnet som stærkt radikaliseret, men den påstand imødegår den kortklippede spinkle fyr, da han får det sidste ord:

- Jeg har været igennem en personlig udvikling og har forsøgt at finde et ståsted i min religion. Det har ikke været nemt. Jeg er ikke stolt af den person, jeg var før, siger han.

Om Islamisk Stat lyder det:

- Jeg fordømmer alt det, de har gjort.

Den 30-årige, der har hustru og to små børn, forsikrer også, at han og hans familie på ingen måde deler Islamisk Stats holdninger.

Begge de dømte valgte at tænke over, om de vil anke dommen til Østre Landsret.