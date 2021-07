Tidligere SSI-direktørs forskning var i strid med loven

Mads Melbye skulle have oplyst deltagerne i et forskningsprojekt om, at han havde økonomiske interesser i det.

Det var i strid med komitéloven, da tidligere direktør for Statens Serum Institut (SSI) Mads Melbye som forskningsleder ikke informerede om sine økonomiske interesser i et forskningsprojekt og igangsatte projektet, inden det var godkendt.

Det har videnskabsetisk komité fastslået ifølge Danmarks Radio.

- Helt overordnet har vi vurderet, at komitéloven ikke er fulgt i to tilfælde, siger formanden videnskabsetisk komité i Region Hovedstaden, Lars Kjærgaard Poulsen, til DR.

Sagen drejer sig om et forskningsprojekt om graviditet. Analyser af gravide kvinders blodprøver indgik i opfindelsen af en blodprøvetest fra et firma ved navn Mirvie, som Mads Melbye er medstifter af.

De 263 kvinder, der deltog i forskningsprojektet, fik taget blodprøver på SSI hver uge i hele deres graviditet.

Ud over at det var i strid med komitéloven, at Mads Melbye ikke oplyste sine økonomiske interesser og startede projektet, før det var godkendt, får han også kritik for, at der blev lavet analyser af blodprøverne, der ikke var godkendt af komitéen.

Komitéen mener dog, at de gravide kvinder var tilstrækkeligt informeret om, at deres blodprøver ville blive sendt til analyse i USA.

Mads Melbye har afvist at give et interview til DR, men skriver i en mail, at han er glad for det punkt, som han ikke får kritik for.

- Overordnet set er jeg glad for, at den videnskabelige komité fandt, at informationsskrivelsen til kvinderne klart og tydeligt oplyste dem om, at blodprøverne blev sendt til USA.

Den tidligere SSI-direktør afhændede i september 2019 sin ejerandel i Mirvie. Det skete, efter at Sundhedsministeriet blev klar over, at han ud over sit direktørjob i SSI også var i gang med privat forskning i USA.

Mads Melbye fratrådte sin stilling som direktør for SSI i juni 2020, efter at han siden december 2019 havde været fritaget for tjeneste på grund af mistanke om fejl og uregelmæssigheder.

I november 2020 blev Henrik Ullum ansat som direktør i Statens Serum Institut.

Komitéloven skal sikre, at forskning i sundhed foregår ordentligt, og at man respekterer forsøgspersonernes rettigheder.