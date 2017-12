Tidligere PET-meddeler er anholdt og skal vidne i retten

Den tidligere PET-meddeler Morten Storm er blevet anholdt og ankommer onsdag til Retten i Næstved for at vidne under tvang.

Morten Storm skal vidne mod fire mænd, der er tiltalt for at have truet ham på livet.

Allerede tirsdag skulle Storm efter planen have vidnet mod de tiltalte, men han dukkede ikke op ved retsmødet.

Til Ekstra Bladet forklarede den tidligere PET-meddeler tirsdag, at det skyldtes, at han ikke følte sig tryg ved at ankomme alene til retsbygningen.

Onsdag morgen er Morten Storm så anholdt, fordi han skal vidne under tvang.

Han eskorteres til retsbygningen og har derved fået den ønskede beskyttelse.

De fire tiltalte i retssagen er 18, 21, 23 og 43 år. De nægter sig skyldige i tiltalen, som er trusler på livet.

De tiltalte er mødt op ved retssalen, hvor der nu ventes på, at retssagen kan starte.

Foruden Morten Storm skal yderligere et vidne være anholdt. Vedkommende skal ligeledes vidne under tvang, fordi personen ikke mødte op tirsdag.