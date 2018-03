Tidligere PET-chef risikerer fængsel for snak i bog

Tiltalen er rejst efter en bestemmelse, som kan udløse fængsel i op til to år.

Anklagemyndigheden har mandag rejst tiltale mod tidligere PET-chef Jakob Scharf for groft at have brudt sin tavshedspligt i forbindelse med bogen "Syv år for PET".

- Tiltalen skal ses i det lys, at videregivelsen af oplysningerne er foretaget af en tidligere øverste chef for PET og den helt særlige samfundsrolle og det formål, som denne institution varetager, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen fra Statsadvokaten i Viborg.

Han vil dog ikke gøre rede for, hvilke konkrete passager i bogen der efter anklagemyndighedens opfattelse bryder Scharfs tavshedspligt.

- Det er dele af bogen, men det kan jeg ikke komme nærmere ind på på nuværende tidspunkt, siger Jakob Berger Nielsen.

Overordnet oplyser han, at der er tale om oplysninger, som er af væsentlig betydning for statens sikkerhed, som skulle holdes hemmelige af hensyn til "forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser".

- Nu er der rejst tiltale, og nu skal der så køre en retssag. Og der vil man så lægge det frem. Det vil af tiltalen fremgå, hvad det er, som vi mener, er en overtrædelse af tavshedspligten, siger han.

Tiltalen er rejst efter straffelovens bestemmelse om brud på tavshedspligten under særligt skærpende omstændigheder. Her er strafferammen fængsel indtil to år.

Jakob Berger Nielsen ønsker ikke at komme ind på anklagemyndighedens påstand - om der vil være krav om en fængselsstraf eller blot en bøde.

- Det kan jeg heller ikke komme ind på på nuværende tidspunkt.

I bogen beretter Scharf om en række konkrete terrorsager, som tidligere har været omtalt, og som har været for retten. Desuden fortæller han om samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester.

I sidste uge meddelte Københavns Politi, at der var rejst sigtelse mod Jakob Scharf. I den forbindelse ønskede Jakob Scharf ikke at kommentere sagen.

Hans tidligere arbejdsgiver politianmeldte ham 11. oktober 2016. Inden da var PET gået til domstolene for at få stoppet bogen, der er skrevet af Morten Skjoldager.

En dommer valgte at bremse udgivelsen af bogen ved at nedlægge et midlertidigt forbud mod offentliggørelse.

Men det forbud mente dagbladet Politiken var problematisk, og avisen besluttede derfor at offentliggøre hele bogen.

Det udløste en sag, hvor PET kræver mediekoncernen JP/Politikens Hus idømt en bøde på 15 millioner kroner. Desuden er der krav om, at chefredaktør Christian Jensen straffes med fængsel.

Denne del af sagen skal behandles ved Københavns Byret 12. november i år. Men endnu er det ikke bestemt, hvornår sagen mod Jakob Scharf kommer for retten.

Scharf forlod posten som øverste chef for Politiets Efterretningstjeneste i december 2013 efter tiltagende kritik af hans ledelse.