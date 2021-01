Tidligere Liberal Alliance-profil får job i tænketank

Tre måneder efter at hun skrinlagde partiet Fremad, har Christina Egelund fået nyt job.

Den tidligere politiske ordfører for Liberal Alliance skal fremover være leder af den juridiske tanketank Justitias akademi for jurastuderende.

Det meddeler Justitia torsdag i en pressemeddelelse.

- Med Christinas erfaring som retsordfører og politisk ordfører kender hun demokratiets maskinrum indefra, siger Justitias direktør, Jacob Mchangama, i en pressemeddelelse.

- Hun vil kunne give de studerende på akademiet en helt unik forståelse for, hvordan lovgivning bliver til. Og hun vil kunne belyse den juridiske faglighed på helt andre måder, end de kender fra universiteterne, siger han.

Christina Egelund vil bruge sin erfaring fra Christiansborg i sit kommende job.

- Det er nødvendigt at forstå det altafgørende samspil mellem jura og politik, hvis man vil kæmpe for retsstaten.

- Derfor aktiverer jeg også både min egen erfaring og mit netværk fra Christiansborg for at skabe et spændende program for de studerende, siger hun.

43-årige Christina Egelund var i 2014 Liberal Alliances spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet. Men hun opnåede ikke valg.

Det gjorde hun til gengæld året efter ved valget til Folketinget. Her nåede hun at sidde i fire år. Hun var blandt andet politisk ordfører.

Egelund blev imidlertid et af ofrene for Liberal Alliances miserable folketingsvalg i 2019. Partiet gik fra at have 13 til 4 mandater i Folketinget.

I efteråret 2019 forlod Christina Egelund og Simon Ammitzbøll-Bille Liberal Alliance. Duoen stiftede partiet Fremad.

I oktober sidste år stod det dog klart, at partiet ikke havde tilstrækkelig opbakning til at kunne indsamle de omkring 20.000 vælgererklæringer, der er nødvendige for at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille valgte derfor at skrinlægge partiet.

- Vi satte ambitionen om at bryde den nationalkonservative dominans i dansk politik og fremme en mere progressiv borgerlighed, skrev Christina Egelund ved den lejlighed på Facebook.

- Uanset at jeg mener, den mission stadig er vigtig, må vi også erkende, at det ikke er lykkedes at stable tilstrækkelig opbakning til, at det giver mening at fortsætte.