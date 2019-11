Simon Emil Ammitzbøll-Bille ser behovet for et "værdiliberalt midterparti". (Arkivfoto)

Tidligere LA-profiler stifter partiet Fremad

De tidligere profiler for Liberal Alliance Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille stifter partiet Fremad få uger efter at have forladt LA.

Det skriver Berlingske.

Formanden for det nye parti bliver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Han ser behovet for et nyt parti, da det i hans øjne er gået for vidt med symbolske udlændingestramninger.

- Danskerne vil gerne have en stram udlændingepolitik. Det har vi forståelse for, og det går vi også ind for. Det vi siger, er, at den også skal være præget af fairness og retssikkerhed. Det er den justering, vi gerne vi have, siger han til Berlingske.

På sin Twitter-profil beskriver Ammitzbøll-Bille partiet som et "værdiliberalt midterparti".

Det ligger allerede nu fast, at partiet peger på Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som statsminister efter et valg.

Spekulationerne om, at der var et nyt parti på vej fra de to tidligere LA-profiler har været stærke de seneste uger.

I slutningen af oktober kunne man kortvarigt besøge en hjemmeside, hvor det fremgik, at de to var klar med et nyt politisk parti.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille er tidligere økonomi- og indenrigsminister i den tidligere VLAK-regering, og Christina Egelund er blandt andet tidligere politisk ordfører i LA.

De meldte sig ud af Liberal Alliance med få dages mellemrum.