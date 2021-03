Artiklen: Tidligere Alternativet-profil vil i Folketinget for De Radikale

Tidligere Alternativet-profil vil i Folketinget for De Radikale

Carolina Magdalene Maier vil stille op for De Radikale i Københavns Storkreds ved næste Folketingsvalg.

Hun blev vraget af vælgerne ved folketingsvalget i 2019 som en del af Alternativets nedtur.

Nu satser Carolina Magdalene Maier på at vende tilbage til Folketinget, denne gang for De Radikale.

Det siger hun onsdag til netmediet Altinget.

- Jeg vil tilbage i dansk politik, fordi jeg kan mærke, at jeg savner den politiske samtale og det politiske fællesskab.

- Jeg har haft svært ved ikke at blande mig i den politiske debat, og jeg kan mærke, at jeg har en stemme og noget erfaring, som jeg kan give af, siger hun til Altinget.

Carolina Magdalene Maier blev valgt ind i Folketinget i 2015, da Alternativet i første forsøg kom ind med ni mandater.

Undervejs nåede hun at være politisk ordfører og gruppeforperson for partiet.

I juni 2019 røg hun ud af Folketinget, da Alternativet ved valget blev reduceret til fem mandater.

Carolina Magdalene Maier kunne ikke sikre sig et mandat i Københavns Storkreds, hvor partiets enlige mandat gik til partistifter Uffe Elbæk.

Hun udtrykte efter valgnederlaget kritik af blandt andre Elbæk, som mistede mange personlige stemmer ved folketingsvalget i forhold til valget i 2015.

Det var stærkt medvirkende til, at Carolina Magdalene Maier trods fremgang i sine personlige stemmetal ikke blev genvalgt.

I november samme år meddelte hun, at hun forlod Alternativet for at blive sekretariatschef hos Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Carolina Magdalene Maier angiver pragmatisme som en af hovedårsagerne til, at hun er skiftet til De Radikale.

- Derudover har mit syn på vigtigheden af det europæiske samarbejde og det globale udsyn spillet en stor rolle, som står i kontrast til regeringens nationalkonservative træk, siger hun.