Tibet-kommission fik ikke adgang til ministres mails

Flere ministre og ministerielle embedsmænd kan muligvis være sluppet for let, da de kort før jul undgik at blive draget til ansvar for ulovlige ordre.

Tibet-kommissionen, der skulle undersøge sagen, fik nemlig aldrig adgang til disse ministre og embedsmænds mail-konti.

Det skriver DR.dk.

For knap en måned siden kunne P1 Orientering afsløre, at politiets øverste chefer fik slettet deres mailkonti, før Tibet-kommissionen overhovedet kom i gang med at undersøge, hvor ordren kom fra.

Men det er ikke sikkert, at det kun er politiledelsen hvis mails er forsvundet.

Onsdag kan P1 Orientering fremlægge nye oplysninger, der viser, at kommissionen aldrig fik adgang til flere ministre og embedsmænds mail-konti.

Det bekræfter Tibet-kommissionens formand, Tuk Bagger.

- Alle de ministre, vi har haft ind over, har jo været afgående. Så vi har ikke fået deres mailbokse, forklarer Tuk Bagger til P1 Orientering.

Derfor har Tibet-kommissionen heller ikke kunnet komme til bunds i deres rolle i sagen, forklarer kommissionens formand:

- Så har vi ikke kunnet se dem, nej.

Spørgsmål: Hvad kan det have betydet for jeres muligheder for at undersøge et muligt ansvar blandt ministre?

- Det er den samme begrænsning. Vi kan jo ikke rigtig komme til bunds, når vi ikke ser deres mail-korrespondance, forklarer Tuk Bagger.

Det fremgår ifølge P1 Orientering af Udenrigsministeriets oplysninger, at ministeriet ikke har foretaget en egentlig gennemsøgning af ministeriets embedsmænds eller af ministres e-mailkonti eller mulige kopier heraf.

Da kommissionen bad om at relevant materiale blev udleveret, skrev ministeriet til udvalgte medarbejdere i huset, at de selv skulle se efter oplysninger, der kunne belyse deres egen rolle i sagen.