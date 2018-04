Tibet-aktivist: Mulighed for erstatning er fin håndsrækning

Det vækker glæde hos Anders Højmark Andersen, der er formand for Støttekomiteen for Tibet, at Københavns Politi vurderer, at op mod 200 personer flere kan rejse erstatningskrav i Tibetsagen.

- Jeg synes, at det er fint, at justitsministeren på den måde rækker hånden ud til alle de mennesker, som har været udsat for politiets ulovlige indgreb.