Nordjyllands Politi efterlyste mandag en tiårig dreng, der var gået fra et bosted i Sulsted. (Arkivfoto)

Tiårig dreng gik fra bosted i Sulsted - er fundet igen

Nordjyllands Politi takker alle for indsatsen, efter at politiet tidligt mandag aften ledte efter en dreng.

En tiårig grønlandsk dreng er fundet i god behold, efter at han tidligt mandag aften blev efterlyst af Nordjyllands Politi.

Det oplyser politiet på Twitter kort før klokken 19 - mindre end en time efter at politiet meldte efterlysningen ud.

- Vi har fundet den tiårige dreng i god behold. Tak til alle for indsatsen, skriver politiets vagtchef.

Drengen gik fra et bosted i Sulsted, der ligger nord for Aalborg, sent mandag eftermiddag. Det fortalte politiets vagtchef Rene Kortegaard kort efter klokken 18.

Drengen havde også tidligere forladt bostedet, hvor han var blevet fundet igen, fortalte vagtchefen.

Rene Kortegaard fortalte videre, at bostedet ringede til politiet om den bortgåede dreng, kort tid efter at han var gået.

- Vi håber, at vi finder ham, sagde Rene Kortegaard.