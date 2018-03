Ti saltspredere udbrændt

Til TV MidtVest fortæller politiet, at brandvæsnet mistænker en overgang i en batterilader for at have startet branden i maskinhallen, der huser saltspredningstraktorer i mange størrelser.

Men selv om man skulle tro, at saltningen af vejene i Viborg nu er blevet sat ufrivilligt i bero, så forsikrer vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi, at arbejdet med at sikre gode trafikforhold er godt i gang.

- Viborg Kommune er i fuld gang med at salte, så vi regner ikke med, at det får den helt store indflydelse på trafiksikkerheden, forklarer vagtchef Henrik Nielsen til TV MidtVest.