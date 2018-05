Ti milliarder skiller i forhandlinger om kommuners økonomi

- Afstanden i de her forhandlinger er ganske stor. I øjeblikket tror jeg, at der er omkring ti milliarder til forskel fra vores position til regeringens.

- Regeringen ønsker, at vi skal gå ned på både anlægs- og servicedrift, og det harmonerer meget dårligt med de store udfordringer, der er rundt omkring, siger Bundsgaard.

Finansminister Kristian Jensen (V), der forhandler for regeringen, vil ikke svare på, om han er klar til at give kommunerne flere penge. Han peger på, at pengene måske skal findes i kommunernes egen likviditet, der er steget med næsten ti milliarder kroner de sidste tre år.

- Så hvis Jacob Bundsgaard mangler ti milliarder, så kunne han gå rundt og kigge i kommunekasserne, siger Jensen.

Ved forhandlingerne diskuteres en overgangsordning for den udligning, der finder sted mellem kommunerne, som finansministeren har foreslået.

Den ledsages af krav om, at kommunerne kan straffes økonomisk, hvis de overskrider deres anlægsbudget, samt at de ikke må hæve skatten, og det har ikke gjort vejen til en aftale kortere, siger Bundsgaard.

Det forslag vil KL-formanden afvise. I stedet kan regeringen tage forslaget i Folketinget og se, om der er flertal for sanktionerne.

- Man er i gang med at blande nogle ting sammen, som i sidste ende kan ende med at gøre de her forhandlinger endnu sværere, siger Bundsgaard.

Kristian Jensen forklarer forslaget med, at man skal være sikker på, at kommunerne overholder deres budget, som det ikke var tilfældet i 2017.

- Skal vi yderligere give kommunerne yderligere likviditet, synes jeg, at det væsentligt, at der er garanti for, at de holder rammerne, siger han.