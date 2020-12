Ti måneder efter første tilfælde er dansker coronavaccineret

Det første stik blevet givet, ti måneder efter at den første dansker blev bekræftet smittet med sygdommen.

Danmark modtog lørdag morgen 9750 doser af vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som mandag blev godkendt i EU.

Den er blevet fordelt til et plejehjem i hver af landets fem regioner, og søndag er de første længe ventede stik altså blevet givet.

Der skal gives endnu et stik om et par uger, før den optimale effekt af vaccinen opnås.

Forrest i køen til vaccinen står personer i risikogrupper. Det gælder ældre og kronisk syg.

Det samme gælder sundheds- og plejepersonale og udvalgt personale, som har tæt kontakt med syge og personer i risikogrupperne.

Vaccinen har i forsøg vist at have en effektivitet på 94 procent.

I den kommende uge ventes der at blive leveret yderligere 38.025 vaccinedoser. I ugerne efter vil der komme knap 48.000 doser om ugen.

Danmark har sikret sig vaccine til minimum 1,5 millioner mennesker.

Der er ydermere lagt billet ind på yderligere 2,6 millioner doser.