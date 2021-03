Ti dømt i sag om våben og narko - bagmand får 20 år

Ti personer er fredag ved Retten i Odense blevet dømt i en omfattende sag om narko og våben. En bagmand er idømt 20 års fængsel, oplyser politiet.

20 års fængsel er den højest mulige straf i sager, hvor fængsel på livstid ikke kan komme i spil. Og det kræver, at sagen er så grov, at retten er villig til at sprænge strafferammen.

Bagmanden, 42-årige Sonny Couriol, er dømt for besiddelse af skydevåben med ammunition og lyddæmpere, besiddelse af 1300 ecstasypiller og 23 kilo ammunition.

Han er også dømt for at være i besiddelse af kilovis af koffein - 21 kilo. Det er som sådan ikke ulovligt, men manden troede, at det var amfetamin, og i dansk ret er det den kriminelle hensigt, der straffes.

I september 2019 slog politiet til mod en række adresser i og omkring Odense. På en værtshuset Restaurant Østerport på Nyborgvej i Odense fandt man 14 pistoler og to lyddæmpere. De lå i en sort taske, under et bordfodboldbord.

I et lagerrum i Årslev lidt syd for Odense fandt politiet en sort sportstaske med 40 pistoler. Derudover fandt man tre pistoler, som var gravet ned på Sjælland, og hos tre af de tiltalte fandt man i alt fem pistoler.

- Det er sjældent, at vi rammer en samlet organisation fra top til bund, hvilket gør denne sag ganske speciel, siger senioranklager Tomas Hugger i en pressemeddelelse.

- Samtidig er det særdeles glædeligt, at vi i forbindelse med denne sag har fået godt og vel 60 pistoler og ammunition væk fra gaderne og ud af kriminelle hænder, siger Tomas Hugger.

Ud over Sonny Couriol, som fik den hårdeste straf, er to mænd idømt straffe i den helt høje ende af strafspektret.

31-årige Steven Salskov Olsen blev idømt 16 års fængsel, og 36-årige Morten Møller Knudsen blev idømt 15 års fængsel. De fungerede som henholdsvis lagermand og daglig leder i organisationen.

De fleste dømte har anket på stedet. Kun en 60-årig kvinde accepterede rettens dom. Hun blev frifundet for de alvorligste anklager, men idømt ni måneders fængsel for at have bistået med handel af små mængder kokain.

Derudover overvejer Steven Salskov Olsen, hvorvidt han vil anke dommen.

Sagen er blevet efterforsket af Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi. SEØ efterforsker på tværs af politikredsene i det østlige Danmark.

- Jeg er glad for, at det grundige efterforskningsarbejde har båret frugt, og at retten har fundet, at der var tale om organiseret kriminalitet, hvor hele organisationen fra bagmand til yderste køberled er dømt, idet retten har kunnet følge både våben og narkotika gennem de forskellige led i organisationen, siger Tomas Hugger, der er senioranklager hos SEØ.

Der findes også noget kaldet SEV, Særlig Efterforskning Vest. Anklagemyndigheden under SEV har bistået SEØ i forbindelse med sagen. Anklager Jhin Lee fra SEV har i retten ført sagen sammen med Tomas Hugger.