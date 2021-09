Ti års fængsel - købte pistol for at dræbe vantro

Sagen begyndte 30. april 2020, da Abdullah Akbulut købte en pistol af mærket Glock, to magasiner og 50 patroner på en parkeringsplads ved en McDonalds i København.

En 24-årig mand idømmes ti års fængsel for forsøg på terror. Desuden frakendes han sit danske statsborgerskab og udvises.

Våbnet, magasinerne og patronerne skulle bruges til terrorhandlinger - på et ikke nærmere specificeret sted.

Men han blev anholdt kort efter købet. Det var nemlig en undercover politiagent, der havde solgt ham våbnet i en koordineret aktion mellem politiet og PET.

Han har på stedet anket dommen til Østre Landsret.

Det er tidligere kommet frem, at han havde et IS-flag hængende over sin seng, skriver TV2.

- Er det halal at bekæmpe kuffar på gaden, som folk på en café for eksempel, spurgte han ifølge TV2 en politiagent om.

Kuffar og halal betyder henholdsvis vantro og tilladt.

Senioranklager Marie Petersen argumenterede under sin procedure mandag for 12 års fængsel og udvisning til den 24-årige, der har såvel dansk som tyrkisk statsborgerskab.

- Han køber to magasiner, så han kan lade så hurtigt som muligt. Og han køber 50 patroner, så han har reelt ammunition til at dræbe 50 mennesker, siger hun.

Mandens forsvarer, advokat Rolf Gregersen, argumenterede derimod for syv til otte års fængsel.

Og han argumenterede også imod frakendelse af det danske statsborgerskab og udvisning.

- Jeg tror sammenlagt, at (tiltalte, red.) har været mindre i Tyrkiet end rigtig mange danskere - altså etniske danskere - der har været på ferie i Tyrkiet. Og det er altså ikke et tilknytningsforhold, sagde han under sin procedure.

Ude foran Retten på Frederiksberg forklarer Rolf Gregersen, at han mener, at Danmark skal tage ansvar for egne statsborgere.

- Danmark skal tage ansvar for ham, når vi nu engang har givet ham et dansk statsborgerskab - og ikke bare smække et frimærke på ryggen af ham og sende ham til afsted, siger han.