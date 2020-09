Thy ramt af jordskælv: Folk kunne mærke huse ryste og knage

Et jordskælv med en styrke på 3,4 kunne onsdag morgen mærkes i Nordvestjylland.

Thy blev onsdag morgen ramt af et jordskælv, skriver TV MidtVest.

Klokken 6.58 skete der et jordskælv ud for kysten ved Thyborøn.

Jordskælvet var så kraftigt, at det kunne mærkes nogle steder i Thy.

Det blev målt til en styrke på 3,4, og for danske forhold er det et forholdsvis stort jordskælv, skriver TV MidtVest.

- Det var ikke kæmpestort, men det var et nydeligt jordskælv.

- Der kan godt gå et par år imellem, at vi er deroppe omkring, siger Tine Larsen, seniorforsker i seismologi ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus), til tv-stationen.

Senest landet blev ramt af et jordskælv af den kaliber, var i september 2018.

Det var et jordskælv i Holstebro-området, som blev målt til 3,6 på den internationale skala over jordskælvs styrke.

Nogle borgere i Thy har meldt til Geus, at de har mærket jordskælvet. Det er folk fra blandt andet Hurup, Vestervig og Ydby.

- Folk har kunnet mærke, at deres hus pludselig rystede en smule og knagede, og det overrasker selvfølgelig borgerne.

- Nogle har også hørt en dyb lyd fra jordskælvet, siger Tine Larsen.

Seniorforskeren modtager gerne flere beretninger fra mennesker, der onsdag morgen har mærket jordskælvet.

Det kan gøres gennem et indberetningsskema på hjemmesiden geus.dk.

Det hidtil kraftigste skælv, der er registreret i Danmark, skete 15. juni 1985 under Kattegat og havde en størrelse på 4,7 på Richterskalaen.