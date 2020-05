Thunberg kritiserer Københavns spildevandsløsning

Det sker efter en større debat om, at Københavns Kommune var ved at lede 290.000 kubikmeter spildevand ud i Øresund, da renovering af en rørledning gjorde det umuligt at bruge de normale løsninger.

Klimaaktivisten Greta Thunberg kritiserer på Facebook Danmark for at ville pumpe spildevand ud i Øresund.

- Danmark var ved at hælde 290 millioner liter ufiltreret toiletvand ud i havet. Det viser sig, at København siden 2014 har hældt 35 milliarder liter spildevand ud i Øresund.

- Ja, samme København, der siger, de vil være "klimaneutrale" i 2025, skriver Greta Thunberg på Facebook onsdag morgen.

De 35 milliarder liter urenset spildevand er den mængde, der er blevet udledt i perioden 2014 til 2018 ifølge TV2 Lorry.

Sagen om den planlagte udledning af 290 millioner liter spildevand har fået stor politisk opmærksomhed. Først var meldingen, at udledningen ikke kunne stoppes. Men senere er udledningen blevet udskudt til oktober.

Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen, der er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, sagde tidligere på ugen til Ritzau, at man politisk har haft for lidt fokus på spildevandsudledning.

- Det er meget tydeligt, at den her sag har fået en politisk bevågenhed, som andre sager ikke har haft. Det kan godt være, at vi nu bare er blevet mere opmærksomme på den her slags udledning.

- Sådan er det jo tit. Det er det, der er godt ved, at nogle sager kommer i medierne. Vi kan blive opmærksomme på noget, som for os risikerer at blive noget, der bare sker, sagde hun.

Danmarks Naturfredningsforening har kaldt udledningen af de 290.000 kubikmeter for uhørt, og en lang række politikere har i de seneste dage kritiseret beslutningen.

Det er teknik- og miljøforvaltningen, der har givet selskabet bag udledningen, Hofor, tilladelsen. Udledningen er altså udskudt til oktober.

I mellemtiden skal et kommissorium bestående af fagfolk og jurister undersøge, om der kan være sket en fejl i sagsbehandlingen, og om der er alternativer til udledningen i Øresund.