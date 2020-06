Thulesen vil have Danmark ud af EU

Danmark bør trække sig ud af EU. I stedet for fuldt medlemskab bør Danmark have en aftale på linje med Storbritannien eller Norge.

- De gamle nationalstater med deres særkender står for fald til gengæld for et bureaukratstyre fra Bruxelles. Hvis briterne får en god løsning, bør vi i Danmark gå samme vej. Ellers må vi se Norges vej. Frihandel uden den politiske union er vores mål. Vejen dertil kan vi diskutere, siger Thulesen Dahl i talen.

Dansk Folkeparti har længe talt for at gennemføre en folkeafstemning om Danmarks tilknytning til EU.

Men det har tidligere været uklart, om Kristian Thulesen Dahl som formand for DF ville anbefale danskerne at stemme sig ud af EU.

Mens fremtrædende DF'ere som Søren Espersen og Morten Messerschmidt klart har anbefalet dansk exit, har Thulesen Dahl tidligere talt for at afvente Storbritanniens aftale med EU, før Dansk Folkeparti gjorde sin stilling op.

På grundlovsdag skærper Thulesen Dahl dog markant sin kritik af EU:

- Det er i Danmarks interesse at gøre sig fri af den tyngende overfrakke, som EU er. Gøre sig fri af den politiske overbygning som tager mere og mere af den ilt, som ellers sikrer et levende demokrati.

- Derfor er Dansk Folkeparti modstander af EU. Og derfor ønsker vi, at Danmark får en anden tilknytning til de andre europæiske lande, siger Thulesen Dahl.

Han lægger op til, at Danmark skal bevare frihandlen med de øvrige europæiske lande. Til gengæld vil man ikke være en del af det, som Thulesen Dahl kalder EU's "politiske omklamring".

Netop den skelnen er også central i Storbritanniens ønske til det fremtidige forhold til EU efter Storbritanniens exit.

- Vores demokrati bygger på, at Danmark er et selvstændigt land. At danskerne bestemmer i Danmark. Men i stadig større omfang undergraves det af et EU, der bruger enhver anledning til at rage mere magt til sig, siger Thulesen Dahl.

Han fremhæver coronakrisen som et eksempel:

- Senest med det forrykte forslag om, at EU skal optage endnu mere gæld på vores alle sammens vegne og så forære de fleste penge til landene i Sydeuropa. Mere end 5500 milliarder kroner foreslår EU-Kommissionen, at EU låner. Hovedparten skal så gives til Sydeuropa uden krav om tilbagebetaling, siger Thulesen Dahl.

Det er ifølge DF-formanden urimeligt over for danskerne, der har oplevet deres pensionsalder bliver forhøjet de senere år, mens reformiveren har været mere tilbageholden i flere sydeuropæiske lande.

- Oveni det vil EU-Kommissionen så også lige forhøje Danmarks årlige kontingent til EU med 6,7 milliarder kroner. Ja, I hørte rigtigt: 6,7 milliarder kroner. Det svarer til, at alle pensionisters grundbeløb kan sættes op med cirka 12.000 kroner. Det er virkeligt voldsomt.

- Og det kommer oveni alt det andet, som EU beslutter hen over hovedet på os alle sammen. Det er gået alt for vidt, siger Thulesen Dahl.