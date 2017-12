Thulesen til Løkke: Lad os aftale finansloven i aften

Dermed rækker formanden for regeringens støtteparti nu hånden ud til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som tidligere onsdag åbnede for, at finansloven kunne aftales før skat og udlændingestramninger.

- Vi kan fortsætte forhandlingerne om skat straks efter en aftale om finansloven. Om vi så er færdige før jul, det ved vi ikke, siger Thulesen Dahl på vej ind til et møde i Statsministeriet onsdag aften.

Meldingen er en imødekommelse, fordi DF-formanden tidligere har talt for, at forhandlingerne om skat og udlændinge skulle vente til næste år.

Den melding rejste tvivl om, hvorvidt Thulesen i virkeligheden var ved at aflive regeringens prestigeprojekt: Lavere skat på arbejde.

Med sig til mødet hos Løkke har Thulesen Dahl et chartek med et oplæg til en aftale om finansloven, som han vifter foran de rullende kameraer.

- Det er regeringens finanslovsforslag med nogle få ændringer. Det bør regeringen kunne sige ja til.

- Det er vores vurdering, at vi kan indgå en aftale i løbet af få timer i aften, siger Thulesen Dahl.

Han henviser til, at han i flere uger har forhandlet om finansloven med finansminister Kristian Jensen (V). Derfor er det kun nogle få ændringer, støttepartiet har med i det nye tilbud:

- Det er ikke ting, som regeringen vil blive overrasket over. For det er ting, vi har haft op at vende før, siger Thulesen Dahl.

Han mener, at forslaget bør få en god modtagelse på hjørnekontoret i Statsministeriet:

- Normalt skal en regering kæmpe for at få et flertal bag finansloven. Det er årets største lov, som indeholder statens indtægter og udgifter for et helt år. Nu tilbyder vi regeringen et flertal mod at få meget få ændringer.

DF-formanden kvitterer samtidig for, at Løkke tidligere onsdag åbnede for at undersøge, om 4200 syrere kan sendes hjem.

De er i Danmark på midlertidigt ophold, og det er ifølge Løkke "naturligt" at se på, om de kan vende hjem i takt med, at Islamisk Stat bliver besejret.

- Det er rigtig godt, at statsministeren nu gør det klart, at han også har en interesse i at finde en løsning på, hvordan syrerne i Danmark kommer tilbage til deres hjemland.

- Nu har vi så brug for at konkretisere, hvordan det rent praktisk skal finde sted. Og det er bare ikke så nemt, har vi fundet ud af i forhandlingerne de seneste uger og måneder.

- Hvis vi bare sidder og forhandler det, så vil det forhindre, at vi får lavet en finanslov for 2018.