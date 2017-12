Thulesen står fast på opdelingskrav før statusmøde hos Løkke

- Jeg synes efterhånden, det her cirkus snart må stoppe, siger DF-formanden på vej ind til mødet med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og regeringstoppen.

- Jeg kan kun sige det samme, som jeg sagde i tirsdags, i forgårs, i går og nu igen i dag: Vi er klar til at forhandle finansloven på plads.

Omvendt lød meldingen fra Liberal Alliances top tidligere fredag, at det vil være "den nemmeste sag i verden" at lande aftaler om både finanslov, skattelettelser og udlændingestramninger i løbet af weekenden.

LA fastholder altså, at alle tre elementer skal forhandles på plads samtidig. Men Kristian Thulesen Dahl er "slet ikke enig" i, at det hele kan landes i weekenden.

- Vi har brugt de sidste tre døgn på at forhandle alle de ting, som regeringen har ønsket. Vi må bare konstatere, at der ikke ligger tre aftaler klar.

Han nævner DF's centrale krav om, at flygtninge på midlertidigt ophold skal sendes hjem, når der er fredeligt i deres hjemland.

- Vi har siddet med embedsmændene fra Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og jeg skal da love for, at de kan finde mange grunde til, at vi ikke kan gennemføre de ting, vi gerne vil, fordi det er i strid med konventionerne.

- Det kan vi ikke sidde og forhandle hen over en weekend.

DF vil afvente de juridiske afklaringer, før partiet vil indgå en aftale:

- Vi skal være sikre på, at de ting, vi bliver enige om, også kan blive til noget. Vi ved af bitter erfaring, at konventioner kan blokere for politiske aftaler. Derfor skal vi give juristerne tid til at kigge det ordentligt igennem.

- Det forpligter mere, at vi giver dem tid, end hvis vi giver dem tre kvarter til at skrive det på kanten af en serviet.

Det er blandt andet endnu uvist, om DF kan få indfriet ønsket om at udskyde familiesammenføring for de midlertidigt beskyttede ud over de nuværende tre år:

- Vi har sagt ja til kun at kigge på den gruppe, som har fået asyl efter paragraf 7 stk. 3. Men selv her har det vist sig utroligt vanskeligt at få klare svar i forhold til de internationale aftaler, som Danmark er viklet ind i.

Højesteret har godkendt, at denne gruppe skal vente tre år på familiesammenføring.

- Men vi har ikke kunnet få noget nagelfast på, om vi kan gå længere end det. Det er et meget godt eksempel på, at vi ikke kan konkludere på forhandlingerne endnu.

Løkke splittede onsdag forhandlingerne op, så skat og finanslov blev forhandlet i Finansministeriet, mens statsministeren selv satte sig for bordenden på udlændingeområdet.

Samtidig lod han forstå, at han fredag ville gøre status. I Thulesen Dahls optik er der kun én "logisk konklusion" at drage på statusmødet:

- På et tidspunkt må regeringen også indse, at den ikke kan forklare den danske befolkning, at man ikke vil indgå en aftale om finansloven, når der er et flertal.