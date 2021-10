Thulesen hører bullshit i Mette F.-opråb om sociale medier

Trods "fine elementer" gav statsministeren i sin åbningstale i Folketinget for få konkrete svar, lyder dommen fra dele af oppositionen.

I talen advarede statsministeren imod en fragmenteret dialog på de sociale medier, som bliver en udfordring, da samtalen kan være vitaminfattig og overfladisk.

- Helt ærligt, under coronaen, hvor har hun selv kommunikeret til danskerne? Har hun ikke netop kommunikeret på Facebook og Instagram, og hun har ikke villet stille op til interview, når journalister har spurgt. Så der er en afgrund til forskel mellem det, som hun siger, som lyder meget rigtigt, og så den måde hun selv effektuerer tingene på, siger Thulesen Dahl.

I talen sagde Mette Frederiksen:

- For det tredje har den demokratiske samtale brug for nye vitaminer. Fragmenteret. Overfladisk. Nok også for hård. Vi kender det alle sammen. Især på de sociale medier, sagde statsministeren.

Desuden sagde hun, at rammerne for den demokratiske samtale ikke skal fastsættes af multinationale firmaer, men gennem regulering i EU, og der er behov for national public service med både kvalitet og alsidighed.

Normalt har pressen mulighed for at stille statsministeren uddybende spørgsmål, når åbningstalen er slut.

Tirsdag var det ikke muligt. Statsministeren forklarede, at hun havde travlt, da hun skulle videre til Slovenien.

Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, savnede konkrete svar i talen. Et af de spørgsmål, som ifølge oppositionslederen ikke blev besvaret godt nok, var den aktuelle udfordring med mangel på arbejdskraft.

- Der var nogle elementer, som var fine og udmærkede. Men det, som jeg savner, er nogle svar på de udfordringer, som vi står med nu og her, siger Ellemann.

Talen handlede ifølge Ellemann-Jensen lidt for meget om, hvordan vi bruger penge, og for lidt om, hvordan vi tjener dem.

Mette Frederiksen nævnte, hvordan mangel på arbejdskraft "ikke må bremse os". Flere danskere skal i arbejde, for "kun sådan bliver vi dygtigere, grønnere og rigere".

Hun henviste til igangværende trepartsforhandlinger og regeringens nylige plan for at øge beskæftigelsen.