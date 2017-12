Thulesen: Vi vil have juridiske garantier for stramninger

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, efter at han torsdag har holdt møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om udlændingestramninger.

- Min vurdering er, at vi er langt fra en udlændingeaftale, fordi det her er juridisk kompliceret.

Dermed gør DF-formanden det endnu en gang klart, at han ikke tror, at blå blok fredag vil være i stand til at lande de tre store forhandlinger om skat, finanslov og udlændinge på én gang.

- Nu har vi haft lejlighed til at sige til statsministeren, hvad vi ønsker af udlændingestramninger.

- Nu skal regeringens embedsmænd så have mulighed for at se, hvad der kan lade sig gøre juridisk, siger Thulesen Dahl.

Politisk har både regeringen og Dansk Folkeparti signaleret, at man er klar til et "paradigmeskift" i udlændingepolitikken, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har udtrykt det.

Det er med andre ord ikke politisk uenighed mellem regeringen og støttepartiet, der står i vejen for en aftale på udlændingeområdet.

Den vil i givet fald betyde, at personer på midlertidigt ophold i Danmark skal sendes hjem, i takt med at der bliver fred i deres hjemland.

I første omgang vil det sige 4200 syrere, som har fået asyl efter paragraf 7, stykke 3 i udlændingeloven.

Dem vil DF samtidig afskære fra at få familiesammenføring i Danmark, så de i stedet bliver genforenet med familien i hjemlandet.

Men juraen kan stå i vejen.

- Hver gang vi foreslår noget, som vi synes er snusfornuftigt, så bliver det viklet ind i alle mulige hensyn til internationale konventioner, siger Thulesen Dahl og tilføjer:

- Det gør, at vi skal være sikre på, at hvis vi får noget igennem, så er det ikke bare noget, der lyder flot på et stykke papir. Det skal også rent juridisk kunne udføres i den virkelige verden.

- Derfor skal vi have juridiske garantier for, at det, vi måtte komme frem til, også kan effektueres. Derfor vil det tage noget tid, siger Kristian Thulesen Dahl.