Thulesen: Syrere skal ikke have familiesammenføring

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) får ros fra Dansk Folkeparti for selv at sætte sig i spidsen for et "paradigmeskift" i udlændingepolitikken.

Den særlige gruppe, som ifølge Løkke består af 4200 syrere, skal også afskæres fra familiesammenføring i Danmark.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, efter partiets gruppemøde på Christiansborg torsdag.

Dermed lægger Thulesen op til et grundlæggende opgør med den måde, Danmark i dag hjælper flygtninge på:

- Det er vigtigt for os at få taget fat om kravet på familiesammenføring, som denne gruppe har efter tre år.

- For det er klart, at hvis man står over for snarligt at kunne vende hjem til eksempelvis Aleppo i Syrien, så er det der, man skal familiesammenføres.

- Det er der, man skal have hjælp til at genopføre sin bolig og få sin fremtid. Ikke ved at få familiesammenføring i Danmark, siger Kristian Thulesen Dahl.

Flygtninge fra Syrien har fået midlertidig beskyttelse i Danmark efter den særlige paragraf 7, stykke 3. Den giver først ret til familiesammenføring efter tre år. Det er den periode, som nu er ved at være gået.

En del af syrerne er nemlig kommet til Danmark i 2015, hvor asylsøgere gik på de danske motorveje.

Dansk Folkeparti er bekymret for, at hvis syrerne først får deres familie til Danmark, så vil det blive endnu sværere at sende dem hjem. Derfor vil partiet afskære familiesammenføringerne som del af en aftale.

Det vil i givet fald være en juridisk vurdering, om Danmark igen kan udskyde familiesammenføringerne. Danmark har dog lige vundet en sag, som en syrer havde anlagt i protest over at skulle vente tre år på familiesammenføring.

Hvis Kristian Thulesen Dahl får sit krav igennem, vil det sende et meget kraftigt signal til asylansøgere om, at deres ophold i Danmark vil være midlertidigt og uden familien.

Netop adgangen til at få familien med bliver nævnt som et af de vigtigste kriterier, når personer søger asyl.

Kristian Thulesen Dahl lægger samtidig op til, at ændringerne på sigt ikke kun skal gælde de midlertidigt beskyttede personer, men alle asylsøgere:

- Regeringen taler om at lave et paradigmeskift for de personer, som er beskyttet efter paragraf 7, stykke 3. Det vil vi ikke afvise.

- Det kan være et brækjern til at få ændret grundlæggende for dem, der får asyl efter paragraf 7 stykke 1 og stykke 2, siger Kristian Thulesen Dahl.