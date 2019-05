Thulesen: Mette Frederiksens pensionsplan er drømmeri

Kort før at danskerne skal til folketingsvalg, melder Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sig for alvor på statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) hold i valgkampen.

Aftalen ventes at blive en del af afsættet til valgudskrivelsen.

Kristian Thulesen Dahl brugte lejligheden til at komme med en usædvanlig skarp kritik af Mette Frederiksens udspil om en differentieret pensionsalder.

Kristian Thulesen Dahl kalder Socialdemokratiets pensionsplan for "drømmeri".

Han henviser til, at Mette Frederiksen ikke har lagt frem konkret, hvem der kan og ikke kan få den ret til en tidligere pension, som hun vil gennemføre efter valget.

Samtidig kritiserer han indirekte Socialdemokratiet for at bruge pensionsplanen mere som et udspil i valgkampen end som et forsøg på reelt at gøre noget for nedslidte:

- Danskerne har ikke brug for, at vi slås på Christiansborg, men for at der kommer nogle ordninger, som rent faktisk hjælper, hvis man er nedslidt på arbejdsmarkedet, siger Thulesen Dahl og tilføjer:

- Så er der nogen (læs: Socialdemokratiet, red.), der vil rejse rundt i landet og indrykke spots i lokalradioerne og fortælle, at de drømmer om en eller anden differentieret pensionsalder. Dem vil jeg igen opfordre til at komme med en model for det, siger Thulesen Dahl.

Han henviser til, at Mette Frederiksen før valget ikke vil sige præcis, hvem der skal have ret til Socialdemokratiets differentierede pensionsalder, og hvem der ikke skal.

Det skal først afklares efter valget i en forhandling med arbejdsmarkedets parter, siger Mette Frederiksen.

Ifølge Mette Frederiksen skal man have arbejdet i "mere end 40 år" for at kunne få ret til tidligere pension, men hun vil ikke sætte præcist antal år på.

- Socialdemokratiet må fortælle, hvem der skal have rettigheden, og hvem der ikke skal. For indtil det er afklaret, må man karakterisere det som over i drømmeriet, siger Kristian Thulesen Dahl.