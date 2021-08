Thulesen: Messerschmidt kan fortsætte sit arbejde

Morten Messerschmidt kommer fortsat til at repræsentere Dansk Folkeparti på Christiansborg, selv om han fredag blev idømt seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

- Så kom byretten i Lyngby med sin afgørelse. Morten blev desværre kendt skyldig. Men han ankede på stedet og ønsker Landsrettens vurdering af sagen. Det er han i sin gode ret til, og Landsretten kan sagtens komme til et andet resultat end byretten.

- I vores land er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og når Morten har ønsket at anke til Landsretten, er det først, når Landsretten har vurderet sagen, at vi har et endeligt resultat. Derfor kan Morten selvfølgelig også fortsætte sit politiske arbejde i Dansk Folkeparti, skriver Thulesen Dahl på Facebook.

Dermed står Dansk Folkeparti i en uafklaret situation med få måneder til kommunalvalget i november og dårlige meningsmålinger.

Kristian Thulesen Dahl forsøger dog at få kampgejsten tilbage i Dansk Folkeparti.

- Uanset at sagen således ikke kan afsluttes nu, går hverdagen videre. Og vi skal kæmpe for at sikre det Danmark, vi holder af, for fremtiden, skriver han på Facebook.

I den seneste Voxmeter-måling ligger Dansk Folkeparti til blot 5,9 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på 2,8 procentpoint i forhold til det skuffende valgresultat i 2019.

Partiets svære situation har udløst spekulationer i et formandsopgør, hvor Morten Messerschmidt ville udfordre Kristian Thulesen Dahl.

Med byrettens dom fredag virker det ikke længere sandsynligt, også selv om dommen er anket.

Til gengæld kan Kristian Thulesen Dahl dog selv stå over for en anden type dom - vælgernes - ved kommunalvalget i november. Her kan byrettens dom over Messerschmidt yderligere hæmme Dansk Folkepartis chancer, også selv om dommen er anket.