Thulesen: Jeg lover ikke skattelettelser før jul

Selvom Liberal Alliances formand Anders Samuelsen de seneste dage har glædet sig over de største skattelettelser i mands minde, så er flertallet endnu ikke på plads.

I sit ugebrev skriver DF-formanden, at han alene har sagt ja til at forhandle videre omkring skat og udlændingepolitik:

- Dansk Folkeparti har således ikke garanteret regeringen flertal for "historisk store skattelettelser". Heller ikke givet garanti for, at forhandlingerne er færdige før jul.

- Det siger sig selv, at man ikke kan vide, hvornår forhandlinger er så langt fremskreden, at man kan indgå aftaler.

- Slet ikke når det handler om udlændingepolitik, hvor næsten alle logiske forslag om stramninger besvares med et: "Det må vi se nærmere på og vurdere i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention", skriver Thulesen i sit ugebrev.

Her giver han samtidig et blik ind bag kulissen i Statsministeriet fredag.

Det var her parterne blev enige om at dele forhandlingerne op, så finansloven kunne lande fredag aften. Først var der dog tid til lidt julehygge:

- Statsministeren havde inviteret regeringspartiernes og Dansk Folkepartis folketingsgrupper til et glas gløgg og æbleskiver i anledning af den tilstundende jul, så statusmødet kom i gang, mens dette arrangement ebbede ud.

- Egentlig troede jeg, at jeg skulle møde den samme kreds, som et par dage før havde aftalt et hurtigt forløb omkring skatteforhandlinger og udlændingepolitikken, men i stedet kom jeg alene til at møde topfolk fra Venstre, skriver Thulesen Dahl.

Han har dermed ikke forhandlet direkte med LA-toppen fredag:

- På de udtalelser, der er faldet efter mødet fredag eftermiddag, skulle man tro, at jeg også havde talt med Liberal Alliances Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Men dem mødte jeg slet ikke.

- Og i forhold til indholdet af mødet gav jeg alene tilsagn om, hvordan DF ville stille sig i forhold til de sidste udeståender omkring finansloven, så den kunne komme på plads fredag aften.

- Og så at vi naturligvis, når finansloven var på plads, var parate til at forhandle videre omkring skat og udlændingepolitik. Præcis som vi også har gjort rede for offentligt, skriver Thulesen Dahl.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bebudet, at forhandlingerne fortsætter mandag, så aftalerne om skat og udlændinge kan falde på plads inden jul.

- Vi vil sikre, at vores fælles velfærd er sikret. Først derefter kan der gives skattelettelser. Og så vil vi insistere på et paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik, skriver Thulesen og tilføjer:

- Sidst, vi lavede et grundlæggende opgør med dansk udlændingepolitik, var i 2002. Nu er tiden kommet til den næste store ændring: At midlertidig opholdstilladelse i Danmark også i realiteten betyder midlertidig.