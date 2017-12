Thulesen: Jeg har talt i utvetydige vendinger til Løkke

Efter trusler fra Liberal Alliance om ikke at stemme for finansloven, var meldingen fra Thulesen Dahl kontant før mødet. Her talte DF-formanden om, at regeringen risikerer at "gå op i limningen".

- Jeg har på det klareste opfordret til, at regeringen får styr på sig selv. Og får skabt klarhed over, om man vil stemme for den finanslov, man selv har aftalt, siger Thulesen Dahl og tilføjer:

- Jeg har ikke fået nogen klar respons på, om regeringen vil få styr på sig selv. Men min melding er den samme, siger Thulesen Dahl.

På mødet har Lars Løkke Rasmussen gjort det klart, at forhandlingerne om skat i de kommende dage vil fortsætte i Finansministeriet hos finansminister Kristian Jensen.

Sideløbende vil forhandlingerne om udlændingestramninger fortsætte i Udlændinge- og integrationsministeriet hos Inger Støjberg (V).

Her vil Dansk Folkeparti møde op, når man bliver indkaldt - men der er langt til, at de to aftaler kan blive indgået, siger DF-formanden:

- Jeg tror, det bliver meget svært at blive færdig inden jul. Men jeg vil ikke sige, at det er en umulighed. Vi forhandler, og så ser vi, hvilke indrømmelser vi kan få. Det bliver afgørende for, om vi indgår aftalerne, siger Thulesen Dahl.