Thulesen: Dansk Folkeparti er sprællevende

For første gang i mange år blev det årlige sommergruppemøde udskudt til slutningen af måneden. I mellemtiden blev DF-næstformand Morten Messerschmidt idømt seks måneder betinget fængsel i byretten for svig med EU-midler og dokumentfalsk. En dom, som han har anket.

Fredag skulle så endelig have været dagen, hvor Dansk Folkeparti skulle fortælle om partiets politik på vej ind i efteråret.

Men torsdag eftermiddag blev sommergruppemødets sidste dag aflyst med henvisning til, at Christiansborg fredag hastebehandler lovindgrebet i sygeplejerskekonflikten.

I et interview forud for aflysningen fastslår Thulesen Dahl dog, at han ikke vil lade sig ryste af af byretsdommen og flere års tilbagegang i valgresultater og meningsmålinger.

- Vi har alle sammen brug for at samle os efter en byretsdom, som jo ikke var, som vi ønskede os den. Vi er fortrøstningsfulde i forhold til, at dommen i landsretten kan falde bedre ud.

- Indtil da skal vi få politik ud over rampen, så danskerne kan opleve, at Dansk Folkeparti er sprællevende og klar til kamp frem til kommune- og regionsrådsvalget den 16. november, siger Kristian Thulesen Dahl.

I den seneste meningsmåling fra Voxmeter ligger DF til blot 6,4 procent af stemmerne. Det er en yderligere tilbagegang i forhold til det skuffende valgresultat i 2019 på 8,7 procent.

- Efter valget i 2019 havde vi en negativ spiral, som vi har fået stoppet. Nu har vi fået stabiliseret partiet. Det er første fase i forhold til at kunne begynde at kigge opad igen, siger Thulesen Dahl.

Spørgsmål: Du siger, at I har stabiliseret jer, men I ligger til blot 6,4 procent af stemmerne. Er det det ikke mere præcist at sige, at I er et parti i krise?

- Jamen, det er klart, at vi har et niveau i opbakningen, som vi gerne vil have op. Vi behøver ikke at kigge op mod 20 procent. Vi kan godt kigge op mod et lavere niveau, men hvor vi har fremgang. Og hvor vores mærkesager omkring udlændinge, ældre og sundhed igen får mulighed for at gøre sig gældende, siger Kristian Thulesen Dahl.

Politisk kommentator hos Altinget, Erik Holstein, tror dog, at det bliver svært for DF at få et godt resultat til kommunalvalget.

Internt i partiet er stemningen anstrengt, efter at især Peter Skaarups vidneudsagn var med til at fælde Messerschmidt i byretten:

- Partiet vil forsøge trods alt at holde det under kontrol. Kommunalvalget er så tæt på, at ingen i partiet har en interesse i, at de konflikter eksploderer nu.

- Men det betyder ikke, at de er forsvundet. Der er stadig meget uenighed, både på det personlige og til den vis grad også det politiske plan i partiet, siger Erik Holstein.

Han peger på, at hvis DF kan beholde halvdelen af de nuværende byrådsmedlemmer, så vil partiet være tilfreds. Bliver tilbagegangen større, kan det på ny udløse spørgsmål om Thulesen Dahl som formand.

På spørgsmålet om, hvorfor der ikke skal skiftes om formandsposten allerede nu, siger Thulesen Dahl:

- Jeg tror i virkeligheden, at stabilitet er vigtigt her. Man har tidligere set partier gå tilbage, og så har man tænkt, at man skifter ud i persongalleriet. Det kan selvfølgelig også komme på tale på et tidspunkt, sådan vil det altid være. Men jeg mener ikke, at det vil være det rigtige redskab.

- Man skal respektere, at der vil være tider, hvor partier får en større eller mindre tilslutning. Også i forhold til, hvad andre partier gør, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han peger på Socialdemokratiet som det parti, der har hentet flest DF-vælgere ved blandt andet at markere en udlændingepolitisk linje tæt på DF.

Her tror Thulesen Dahl dog, at S-regeringens beslutning om at tage børn og mødre tilbage fra Syrien, evakueringen fra Afghanistan og en mulig forestående migrationsbølge kan ændre synet på statsminister Mette Frederiksen (S).

- Dansk Folkepartis politik er ikke blevet fravalgt på noget tidspunkt, men nogle vælgere har troet, at andre kunne levere varen bedre. Nu skal vi vise, at vi er de bedste til at få gennemført DF's politik, siger Thulesen Dahl.