Thulesen Dahl vil se Samuelsens nye linje før han tror den

Sådan lød det fra Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, tirsdag. Her droppede Samuelsen den ugelange trussel om, at regeringspartiet ikke stemmer for sin egen finanslov, medmindre der kom en skatteaftale inden jul.

- Jeg tror, at jeg vil forsøge mig med den omvendte proces nu og lade være med at komme med deadlines. Så må vi se, om det virker.

Det kom der som bekendt ikke.

Nu skal der forhandles på en ny måde uden trusler, deadlines og Facebook-opdateringer, lyder det fra Samuelsen. Han håber på, at VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti kan indgå aftaler om skat og udlændinge i det nye år.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, siger til meldingen fra Anders Samuelsen:

- Jeg vil se det, før jeg tror helt på det. Men jeg synes, det er fint, at han siger det.

Thulesen Dahl kalder meldingen fra Samuelsen for "den første fase" på vejen til, at Liberal Alliance bliver et parti, der følger de samme parlamentariske spilleregler på Christiansborg, som de øvrige partier.

- Vi forhandler med andre partier for at finde kompromisser, som alle kan være enige om, er gode. Det er kunsten i en forhandling: At nå frem til et resultat, som begge parter synes, er et okay resultat, siger Thulesen Dahl.

Anders Samuelsen tog tirsdag sin del af ansvaret for det "cirkus", der været på Christiansborg. Men LA-lederen mener, at balladen har flere fædre.

Underforstået, at DF har stillet kontante krav om udlændingestramninger for en skatteaftale. Også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kaldt det "ærgerligt", at støttepartiet har koblet skat og udlændinge så tæt sammen.

Thulesen mener dog, at balladen alene skyldes Liberal Alliances gentagne trusler, der i yderste konsekvens ville vælte den borgerlige regering. Dermed overtrådte LA de uskrevne spillereglerne på Christiansborg.

Derfor var det heller ikke overraskende, at Liberal Alliance igen bøjede af, mener Thulesen Dahl:

- Meldingen fra Liberal Alliance var ventet. Det overraskende har været, at det er trukket ud, så vi skulle vente så længe. Det var uundgåeligt, at det måtte lande der, siger Thulesen Dahl.

Spørgsmål: Vil I fortsat være støtteparti for regeringen, hvis det sker én gang til?

- Det tager vi stilling til, i givet fald at det sker igen, siger Thulesen og tilføjer:

- Nu får vi forhandlinger igen efter nytår. Dem kommer vi til, og så må vi se, om regeringens måde at tackle forhandlingerne på til den tid gør det mere sandsynligt, at vi kan nå hinanden.