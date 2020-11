Thulesen Dahl udstikker otte punkter for fremtiden

I modsætning til sidste år blev de dårlige meningsmålinger og det markante valgnederlag i 2019 ikke nævnt med et ord, da Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, tog ordet på partiets årsmøde.

Efter et år med kritik af ledelsen, rokeringer og sløje meningsmålinger, trak Kristian Thulesen Dahl på arvesølvet i talen.

– Vi er her, fordi vi kæmper for Danmark og har gjort det i 25 år. Og vil gøre det de næste 25 år også. Det Danmark, vi har overtaget fra vores forældre, bedsteforældre og oldeforældre, sagde formanden og fortsatte:

– Vores land, som ikke må blive løbet over ende af folk fra resten af jorden. Og som indvandrere ikke får lov til at ændre til uigenkendelighed.

Dansk Folkepartis tilbagegang i meningsmålingerne – og tilbagegang i Folketinget – bliver af mange kædet sammen med, at flere partier har overtaget dets udlændingepolitik. Noget Kristian Thulesen Dahl fortalte tilhørerne, at de skal være stolte af.

– Vi skal ikke være kede af, at andre partier nu mener det samme som os. Vi skal være stolte af det. Havde vi ikke kæmpet, så havde Danmark lignet Sverige i dag, sagde formanden.

Herefter præsenterede Kristian Thulesen Dahl otte politikpunkter, som partiet vil arbejde ud fra de kommende år. Næsten alle som en er det kendte punkter for Dansk Folkeparti.

Partiet vil arbejde for fokus på kernefamilien med støtte til at gå hjemme og passe børn. Mere politi og betydeligt hårdere straffe til eksempelvis dominansvold og vanvidsbilisme. Flere uddannelser og bedre mulighed for at leve i hele landet.

Helt specifikt vil Dansk Folkeparti have minimumsnormeringer på plejehjem og gøre ældrechecken skattefri.

– Det er godt, hvis børnene sikres bedre vilkår med minimumsnormeringer. Men sker det samme ikke i ældreplejen, så går der ressourcer væk. Vi må ikke svigte børnenes bedsteforældre, fordi vi hjælpe børnene, siger Kristian Thulesen Dahl.

Blandt de otte punkter var lidet overraskende også fokus på danske værdier og kristen kulturarv. Her satte formanden fokus på specielt muslimsk indvandring.

– Danmark er under forandring. Flere og flere har muslimsk baggrund. Det går ikke, det skal vi have stoppet! Vi ønsker et fuldt asylstop. Og vi skal have gang i hjemsendelsespolitikken!, sagde Kristian Thulesen Dahl til talens første klapsalver.

Dansk Folkeparti vil samtidig arbejde for at få Danmark ud ad internationale konventioner og fokusere på miljø og klima, dog uden at det koste arbejdspladser eller ramme hårdt uden for byerne.

– De her otte punkter bliver omdrejningspunktet for vores kamp de kommende år. Der er også andre spørgsmål, men vi vil sætte fokus på disse. For de er afgørende for, om vores drøm for Danmark kan opfyldes, afsluttede Kristian Thulesen Dahl.