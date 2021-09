Thulesen Dahl giver reprimander efter partistridigheder

Det er skadeligt for Dansk Folkeparti, når medlemmer af partiets hovedbestyrelse offentligt kritiserer hinanden, sådan som det er sket den seneste tid.

Han fortæller fredag til Ritzau, at han har påtalt det over for de pågældende.

Senest har hovedbestyrelsesmedlemmerne Martin Henriksen, Anders Vistisen og medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod i Jyllands-Posten kritiseret hinanden voldsomt.

Kristian Thulesen Dahl siger, at det er naturligt med politiske uenigheder i partiet, og at man er velkommen til at diskutere dem. Men offentlige slagsmål og beskydninger om fløjkrige bør holdes internt.

- Vi har nogle få, der ikke kan finde ud af at holde tingene internt. Det skal de lære, for det tærer på et parti.

- Derfor appellerer jeg til, at man tager de her diskussioner internt og ikke i offentligheden. Det har jeg også indskærpet, siger Kristian Thulesen Dahl.