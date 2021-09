Thulesen Dahl: Vi skal ikke flakse rundt med ny politik

Og senest skriver flere medier, at medlemmer af Dansk Folkeparti har opfordret partistifter Pia Kjærsgaard til at stille op og tage roret igen.

Hverken vælgerne eller partimedlemmer skal forvente, at Kristian Thulesen Dahl byder på politiske revolutioner eller voldsom nytænkning for at sende partiet tilbage mod fordoms storhed og sætte to streger under sit formandskab.

- Vi skal vise, at det DNA, som Dansk Folkeparti står på, består, selv om der er nogle år med modgang. Jeg tror fuldt og fast på, at det, der vinder i politik, er troværdighed.

- Så at begynde at flakse rundt og finde på nye varer til hylderne, det vil være et fejlskud. Man skal holde fast i det, man kommer fra og står for, siger Kristian Thulesen Dahl.

DNA'et er ifølge formanden at sikre velfærdssamfundet, så ældre og syge får den pleje og service, de har brug for. For at sikre det, skal der føres en stram udlændingepolitik.

Ved sidste årsmøde sagde partistifter Pia Kjærsgaard:

- Mange af os kan ikke leve med den situation, vi står i. Jeg kan slet ikke.

Spurgt om, hvorvidt Kristian Thulesen Dahl kan leve med situationen, svarer han:

- Jamen den er jo et vilkår. Og vil man ud af den situation, så er der kun en vej frem. Det er at kæmpe politisk.

- Vi kan sagtens bekræfte hinanden i, at vi gerne vil stå et bedre sted. Men så bliver man også nødt til at tage næste skridt og spørge, hvordan vi bringer os derhen.

- Det er politik. Der er kun en vej, og det er at fortælle danskerne i klart sprog, hvordan vi vil gøre Danmark bedre.

Det bliver tredje årsmøde i træk for Kristian Thulesen Dahl, hvor han som formand har skullet vise en vej frem i meningsmålingerne og til fornyet indflydelse i dansk politik. Endnu er det ikke sket.

Han fortæller, at han stadig føler stor opbakning i partiet.

- Så længe jeg kan mærke, at der er opbakning til, at jeg er formand, - og jeg selv er klar til at kaste mig ind i nye kampe - så bliver jeg ved.

- Men den dag, jeg kan mærke, at partiet vil have en anden formand, så får partiet en anden formand, siger han.