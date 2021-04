Thulesen Dahl: Træls at Messerschmidt og DF skal gennem retssag

- Men samtidig er det godt, at sagen nu kommer et skridt videre endelig afklaring. Det har vi ventet på i seks år.

- Det er selvfølgelig på godt jysk træls, at Morten og partiet nu skal trækkes igennem en retssag.

Sådan skriver Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, på Twitter, efter at Bagmandspolitiet, Søik, torsdag meddelte, at man ønsker at rejse tiltale mod DF-næstformand Morten Messerschmidt.

Tiltalen i den såkaldte Meld & Feld-sag vil i så fald omhandle svindel med EU-midler for knap 100.000 kroner.

- Jeg er tilfreds med, at der nu kun ser ud til at være ét forhold - sommergruppemødet i Skagen - som stadig er omtvistet, skriver Kristian Thulesen Dahl.

Søik kan først rejse tiltale mod Morten Messerschmidt, hvis Folketinget giver samtykke til det.

Beløbet 98.835 kroner nævnes i anklageskriftet, oplyser Messerschmidts forsvarer, advokat Peter Trudsø.

Det var tilbage i august 2016, at Morten Messerschmidt som daværende EU-parlamentariker blev meldt til politiet for muligt svig med offentlige midler i Meld og Feld, henholdsvis en alliance af partier i EU og en fond.

Siden har sagen været undersøgt af EU's kontor til bekæmpelse af svig, Olaf, og af Bagmandspolitiet.

Adskillige gange har politiet udskudt en afgørelse.

Først lød det, at der ville komme en afklaring ved udgangen af 2020.

Så hed det sig, at det ville ske i første kvartal af i år. Senest har Folketingets retsudvalg fået at vide, at spørgsmålet om tiltale ventes afgjort i første halvår. Det er det således også blevet.

Morten Messerschmidt går sammen med sin advokat efter at blive frifundet for anklagen.