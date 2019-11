De to afhoppere fra Liberal Alliance Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund har stiftet et nyt parti.

Thulesen Dahl: Simon Emil er reelt vendt hjem til De Radikale

En god dag for statsminister Mette Frederiksen (S). En mindre god dag for blå blok.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, efter at det er kommet frem, at Liberal Alliance-afhopperne Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund har stiftet partiet Fremad.

Der er ikke brug for et nyt parti. Og slet ikke i blå blok, mener DF's formand.

- Det her gør opgaven sværere for blå blok. Jo flere partier, der er, jo sværere kan det være at få manifesteret en samlet blå blok. Risikoen for stemmespild er også større, jo flere partier der er, siger Thulesen Dahl.

- Det politiske indhold ligner til forveksling det, vi hører fra andre partier også. Eksempelvis De Radikale.

- På den måde ser jeg det lidt som om, at Simon Emil politisk vender hjem til sit oprindelige ståsted, hvor han begyndte. Men at han bare gør det uden at ville melde sig ind hos De Radikale, siger Thulesen Dahl.

I mange år var Ammitzbøll-Bille en del af De Radikale. Siden stiftede han Borgerligt Centrum, som fik en kort levetid, og de seneste ti år har han været en frontfigur hos Liberal Alliance.

Han forlod LA i sidste måned. Ifølge ham selv grundet uenigheder i folketingsgruppen.

Ammitzbøll-Bille mener, at Fremad repræsenterer noget, der ikke allerede findes i blå blok.

Den tror Thulesen Dahl ikke på.

- Måske siger Simon Emil bare, at han vil danne et nyt Det Radikale Venstre, der skal høre til i blå blok i stedet for rød blok.

- Men så handler det kun om strategi og placering i det politiske landskab. Så handler det ikke om det politiske indhold.

- Det, som Fremad slår sig op på, kan du sagtens høre en fra De Radikale sige. Man kunne også høre en fra De Konservative og Liberal Alliance sige det.

- Så det er svært at se, at det nye parti politisk skiller sig ud, i forhold til det vi allerede har, siger Thulesen Dahl.

Fremads fem mærkesager er en fair og fast udlændingepolitik, at tage klimaudfordringerne alvorligt, at være en stærk europæisk stemme, at arbejde for et økonomisk konkurrencedygtigt Danmark samt frihed til forskellighed.