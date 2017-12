Thulesen Dahl: Regeringen er ved at gå op i limningen

Dansk Folkeparti har ikke givet regeringen hånd på, at der kommer en skatteaftale inden jul. Eller hvor stor aftalen i givet fald måtte blive.

- Regeringen kan gå op i limningen indefra. Derfor opfordrer jeg statsministeren til at få styr på sin regering, siger han.

Thulesen kalder det "højst ejendommeligt" og "frustrerende", at Liberal Alliance har truet med at stemme imod sin egen finanslov, som blev indgået fredag.

- Vi skal forhandle uden at have revolvere liggende på bordet.

- Løkke behøver ikke bruge tid på at holde tæt kontakt til mig. Jeg synes, han skulle bruge tiden til at få sin trepartiregering på plads, siger Thulesen Dahl.

Han siger, at regeringen og støttepartiet har indgået en "god finanslov".

- Jeg synes, regeringen skal finde ud af med sig selv, om den vil stemme for den finanslov, siger Thulesen Dahl.

Han henviser dermed til den helt usædvanlige situation på Christiansborg, at en minister i regeringen - økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) - ved selve pressemødet om finanslovsaftalen ikke ville love at stemme for den aftale, han netop havde indgået.

Tredjebehandlingen af finansloven kommer kun til at "gå godt", hvis DF stemmer for en skatteaftale ifølge Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Dermed er VLAK-regeringen ved at sætte sin troværdighed over for støttepartiet over styr, lader Thulesen Dahl forstå.

Han mødtes hverken med LA-leder Anders Samuelsen eller Simon Emil Ammitzbøll-Bille fredag. Derfor kan han ikke have givet det indtryk, at det er aftalt, at der skal lande en skatteaftale inden jul.

- Jeg synes, det er svært at se, hvordan vi skal forhandle med regeringen de næste uger.

- Det siger sig selv, at hvis vi skal sidde de næste ti dage og tænke, om de selv vil stemme for aftaler, som de har indgået, så bliver det svært at forhandle, siger Thulesen Dahl.

Han kan heller ikke genkende billedet af, at Dansk Folkeparti har fået nogle ting igennem i finansloven, som er blevet givet til støttepartiet med en forventning om, at det vil stemme for en skatteaftale.

- De må pege på, hvad de mener, at vi har fået igennem i finanslovsaftalen, som de ikke mener, vi skal have.

- Jeg har opfattelsen af, at de ting, der ligger i finanslovsaftalen, meget hurtigt er blevet fælles gods, siger han.